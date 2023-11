Eier an der Hauswand und Gullydeckel in der Egau

Dillinger Polizei ist zu Halloween an mehreren Orten im Einsatz

In der Halloween-Nacht, der Nacht auf Allerheiligen, war die Polizei an verschiedenen Orten des Landkreises Dillingen im Einsatz. Neben Sachbeschädigungen stoppte sie auch alkoholisierte Fahrer.

Bisher Unbekannte missbrauchten den Halloween-Abend, um zwischen 17 und 18 Uhr die Fassade eines Hauses in der Dillinger Wilhelm-Bauer-Straße mit rohen Eiern zu bewerfen. Da diese bis zur Entdeckung an der Wand aushärteten, konnten sie nicht mehr abgewaschen werden. So entstand laut Polizeiangaben ein Sachschaden von rund 2500 Euro.

Zu Halloween Gullydeckel in Dillingen aus der Verankerung gerissen

Ebenfalls in der Halloween-Nacht entfernten unbekannte Täter in Dillingen am Übergang der Jahnstraße zur Straße An der Egau einen Gullydeckel. Noch dazu warfen Sie den Gullydeckel in die nahe gelegene Egau. Dieser konnte jedoch, bevor jemand durch diese Gefahrenstelle zu Schaden kam, von den eingesetzten Beamten geborgen und wieder eingesetzt werden. Es läuft eine Anzeige wegen gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung.

Andere Unbekannte trieben ihr gefährliches Unwesen zwischen Sonderheim und Blindheim. Wie die Polizei mitteilt, rissen sie insgesamt 16 Straßenleitpfosten, teilweise mitsamt dem Betonfundament, aus der Verankerung und ließen sie anschließend liegen. Ein Pfosten konnte noch zwischen Sonderheim und Höchstädt aufgefunden werden. Glücklicherweise, so die Polizei, wurde die Strecke zu diesem Zeitpunkt wenig befahren, so dass keine Autofahrer durch dieses gefährliche Tun zu Schaden kamen. Auch hier wurde eine Anzeige gegen Unbekannt aufgenommen.

Nach Diskobesuch in Lauingen abgerissenen Autospiegel entdeckt

Nach dem Besuch in einer Lauinger Diskothek musste in derselben Nacht ein 19-jähriger Sontheimer feststellen, dass der linke Außenspiegel seines Pkws, der auf dem dortigen Parkplatz stand, mutwillig abgerissen worden war. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Auch zwei betrunkene Autofahrer stoppte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch. So war ein 36-jähriger Pkw-Fahrer gegen 1 Uhr in Staufen mit knapp 1,4 Promille deutlich alkoholisiert im Straßenverkehr unterwegs. Ob er überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, muss laut Polizei noch ermittelt werden. In Lauingen wurde ein 39-Jähriger auf einem E-Scooter gegen 1.15 Uhr in der Brüderstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier wurde von den Beamten festgestellt, dass er neben Alkohol wohl auch Betäubungsmittel vor Fahrantritt konsumiert hatte. Auf Grund dieser Kombination und der Alkoholisierung von rund 0,4 Promille wurde eine Blutentnahme angeordnet, die Weiterfahrt unterbunden und der Fahrer des E-Scooters angezeigt. (AZ)