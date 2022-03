Ein Aislinger machts vor: So kann jeder im Landkreis Dillingen Ukrainern helfen

Mit einem einfachen Post auf Facebook besorgt Manuel Schuster einer Frau aus Kiew Arbeit und Wohnung. Wie sich jeder für Geflüchtete aus der Ukraine einbringen kann.

Manchmal geht das mit der Hilfe ganz schnell. Manuel Schuster hat vergangene Woche über Facebook einen Aufruf gestartet: Er wollte einer Frau aus Kiew bei der Suche nach einer Bleibe helfen. Die Grafikdesignerin ist gemeinsam mit ihrem Bruder und ihrer Mutter nach Deutschland geflohen und kommt aktuell bei Bekannten in Landshut unter. Aber die Wohnung ist klein, eine dauerhafte Lösung ist sie nicht. Schuster hat über den Bund der Selbstständigen von der Situation der Familie erfahren – und hat kurzerhand beschlossen, sein eigenes Netzwerk zu nutzen und ihr zu helfen.

So kam der Post auf Facebook zustande. Ein Unternehmer aus dem Kreis Dillingen hat sich bereits gemeldet, er suche ohnehin eine Grafikdesignerin. Und ein Angebot für eine Wohnung in Chemnitz gibt es ebenfalls schon. Wofür sich die Familie entscheidet, ist aber noch nicht klar. Schuster, selbst seit Kurzem Familienvater, hat sich für die Familie viel Mühe gemacht, mit Behörden, der Unterstützergruppe Asyl/Migration, Bekannten und natürlich der Frau aus Kiew mehrfach telefoniert. Schuster, der aus dem Aislinger Ortsteil Rieder stammt, sagt: Geld spenden sei nie verkehrt, aber viele Kriegsflüchtlinge seien jetzt auch auf direkte Hilfe angewiesen. "Es braucht mehr ehrenamtliche Manpower." Die Menschen wüssten gar nicht, wo der nächste Supermarkt ist, an welche Behörden sie sich wenden müssen, wo es einen Arzt gibt oder woher man ein Fahrrad bekommt. Da brauche es Paten, die sie unterstützen.

Jetzt hat er einer Frau aus Kiew geholfen.

Das Landratsamt Dillingen sucht Menschen, die Ukrainern helfen können

Die Zahl derer, die im Landkreis Dillingen Schutz vor dem Krieg in ihrer Heimat suchen, wächst immer weiter. Und der Landkreis ist auch weiterhin auf die Aufnahme einer großen Zahl von Menschen in der Kreissporthalle in Gundelfingen vorbereitet. Am Freitag hätten 150 Personen aus Berlin kommen sollen. Alles war vorbereitet, doch schließlich blieben die drei Busse fern - was bei einigen Helferinnen und Helfern für Verstimmung gesorgt hat.

Von der Erstaufnahme in der Halle geht es für Ukrainerinnen und Ukrainer weiter in dezentrale Unterkünfte, Wohnungen oder zu Privatpersonen. Damit das klappt, arbeitet das Landratsamt "mit Nachdruck an der Akquise von geeignetem Wohnraum", erklärt Sprecher Peter Hurler. Auf der Website des Landratsamts gibt es ein Formblatt, über das jeder geeigneten Wohnraum melden kann.

Und auch, wer keinen Schlafplatz übrig hat, kann sich einbringen. Für weitere Unterstützungsleistungen steht vom Landratsamt als Ansprechpartnerin Alexandra Bronnhuber per E-Mail an alexandra.bronnhuber@landratsamt.dillingen.de und telefonisch unter 09071/77062253 zur Verfügung. Das Amt sucht unter anderem Dolmetscher für Russisch und Ukrainisch sowie ehrenamtliche Helfer, die bei der Ankunft der Busse und der Betreuung in den Aufnahmeeinrichtungen helfen. Das ist aber noch nicht alles. Auch, wer die Geflohenen im Alltag begleiten, ihnen Deutschunterricht geben oder mit ihnen Freizeit gestalten will, kann sich ans Landratsamt wenden.

Auch Geldspenden sind immer noch möglich

Wichtig in dem Zusammenhang: Die Menschen aus der Ukraine dürfen in Deutschland arbeiten. Die entsprechende Arbeitserlaubnis kann mit der Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, erklärt Hurler. Für die Kinder gilt spätestens drei Monate nach dem Zuzug nach Bayern die Schulpflicht. Sie können unter bestimmten Voraussetzungen, etwa der Begründung des gewöhnlichen Aufenthalts oder der Aufnahme eines Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnisses, aber schon vorher in die Schule gehen. Für geflohene Kinder und Jugendliche sollen nach Kenntnis des Landratsamts zudem Pädagogische Willkommensgruppen an den Schulen eingerichtet werden.

Wer helfen will, kann sich auch bei den Helferkreisen melden. Georg Schrenk von der Unterstützergruppe Asyl/Migration klärt auf, wo die Menschen vorrangig Unterstützung brauchen: bei Behördengängen und der Anmeldung der Kinder in Schulen und Kindergärten. Der Helferkreis hat sogar einen Merkzettel mit Informationen zu Ablauf und Behörden zusammengestellt. Besonders wichtig laut Schrenk: Es muss nicht alles an einem Tag erledigt werden. Die Menschen müssten in erster Linie zur Ruhe kommen können. Viele wichtige Infos liefere auch die Website integreat.app/dillingenanderdonau/de/ukraine.

Weiterhin möglich sind auch Geld- und Sachspenden. Der Landkreis hat ein Spendenkonto bei der Sparkasse Dillingen-Nördlingen eingerichtet (IBAN: DE07 7225 1520 0000 0038 67; Verwendungszweck: "Spende für Ukraine"). Das Geld kommt Geflüchteten zugute, die im Landkreis untergebracht werden, bleibt also in der Region. Johann Öfele vom Verein für mehr Humanität und Frieden in Gundelfingen organisiert dieser Tage eine weitere Fahrt zur ukrainischen Grenze, wo er mit Helfern 14 bis 16 Flüchtlinge abholen will. Den Diesel für die letzte Fahrt habe die Sontheimer Firma Interfon gespendet. Wer den Verein unterstützen will, kann ebenfalls spenden (IBAN: DE05 6006 9527 0064 8200 00). Mit Sachspenden sei man gut eingedeckt, nur wer größere Posten Verbandmaterial entbehren könne, solle sich doch bitte melde, so Öfele.

Die Rückmeldung, sagt Schuster, sei großartig

Und die Dillinger Malteser haben ihre Spendenaktion verlängert. Folgende Sachspenden werden gesucht: Babynahrung, Milchpulver, Einmalwindeln, Verbandmaterial. Abgabestellen sind: Schützenstraße 10, Dillingen, werktags von 8 bis 12 Uhr, Christgarten 1 in Kicklingen, werktags von 9 bis 18 Uhr, Wittislinger Straße 13a in Hausen von 14 bis 19 Uhr und in der Zollstraße 1 in Fristingen werktags von 17 bis 19 Uhr.

Bei Manuel Schuster hat die Hilfe mit einem einfachen Post auf Facebook angefangen. Zig Telefonate später hat die Frau ein Jobangebot und eine Wohnung in Aussicht. Aus eigener Erfahrung kann er sagen: Die Rückmeldung sei großartig. "Die Frau hat sich sehr, sehr häufig und viel bedankt." Sie habe viel Hoffnung in das erste Gespräch mit ihm gelegt – so viel, dass er sie erst einmal habe beruhigen müssen. Schuster will sich jetzt jedenfalls noch mehr einsetzen und helfen, wo es geht.