Landkreis Dillingen

07:00 Uhr

Zum FSJ zur Dillinger Lebenshilfe

Plus Die 21-jährige Lea Hommel aus Lauingen hat sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) bei der Dillinger Lebenshilfe entschlossen. Was dort ihre Aufgaben sind und was sie danach vorhat.

Von Cordula Homann

Spielen, basteln, spazieren gehen, was so alltäglich klingt, ist es für Menschen mit Handicap nicht. Doch bei der Dillinger Lebenshilfe gehört genau das zum Aufgabenbereich von Lea Hommel. Noch bis August absolviert die Lauingerin dort ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

