Der ASM-Bezirk 17 – ein Garant für musikalische Vielfalt im Landkreis

Plus Der ASM-Bezirk 17 feiert 50-jähriges Bestehen – und wie. Bei einem großen, beeindruckenden Konzert im Dillinger Stadtsaal zeigen die Musiker ihr Können.

Jürgen Kirner brachte es auf den Punkt: "Sie alle brennen für ihre Musik, die sich hier im Landkreis Dillingen der Blasmusik verschrieben haben." Er muss es wissen, als Vorsänger des über Bayerns Grenzen hinaus bekannten Musikkabaretts Couplet-AG sowie als Macher der Volkssänger-Revue "Brettl-Spitzen" im Bayerischen Fernsehen. Kirner war am Wochenende Festredner beim 50. Jubiläum des ASM-Bezirks 17 Dillingen im Stadtsaal in Dillingen. Und dort feierten sich die Musiker und Musikerinnen, wie es sich gehört: Sie beeindrucken mit einem instrumentalen Gemeinschaftschor.

Auch das Publikum, das sich zu den musikalischen Darbietungen aus den 36 Blasmusikkapellen des ASM-Bezirk 17 vor dem Stadtsaal eingefunden hatte, sparte nicht mit Beifall. Denn wenn man bedenkt, wie diese zahlreichen Blasmusikerinnen und Blasmusiker ohne eine einzige gemeinsame Probe unter der Leitung von Walter Pfeiffer, Georg Winkler und Ingrid Philipp ihre Musikstücke präsentierten, dann war dies dem feierlichen Anlass entsprechend eines musikalischen großartigen Ereignisses würdig, das sich hören und sehen lassen konnte. Dies schien auch noch Petrus zu betören, denn zur Musik stellte er Wind und Regen ein und schickte herrliche Frühlingssonne.