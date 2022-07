Müllberg auf dem Dillinger Recyclinghof gerät in Brand

In einer Dillinger Recyclingfirma ist am Freitagabend erneut ein Feuer ausgebrochen. In Wertingen zerstechen Unbekannte Reifen an einem geparkten Auto, in Bissingen werden Radmuttern gelockert.

Auf dem Außengelände eines Recyclingbetriebs in der Dillinger Nachtweide hat es am Freitagabend erneut gebrannt. Nach Angaben der Polizei war es gegen 18.45 Uhr zu einer Rauchentwicklung gekommen. Ein Müllberg hatte den bisherigen Ermittlungen zufolge aufgrund der heißen Außentemperaturen Feuer gefangen. Ein Fremdverschulden kann nach Angaben der Polizeiinspektion Dillingen ausgeschlossen werden. Die Freiwillige Feuerwehr Dillingen und Mitarbeiter der Firma löschten den Brand. Zu einem Schaden kam es nicht. Auf dem Areal der Recyclingfirma hatte es auch schon am Freitag voriger Woche gebrannt. Auch damals konnte das Feuer von den Floriansjüngern gelöscht werden.

Gegen geparkte Autos werden Straftaten verübt

Auch sonst hatten die Beamten einiges zu tun: Ein bisher Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 16 und 17 Uhr alle Radmuttern an der vorderen linken Felge eines blauen Audi A3 gelockert, der in der Marktstraße in Bissingen geparkt war. Der Autobesitzer stellte die Manipulation rechtzeitig fest und erstattete Anzeige. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt jetzt wegen gefährlicher Eingriffe in den Straßenverkehr und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560.

Bisher unbekannte Täter haben außerdem am Freitag zwischen 22.30 und 23.30 Uhr mehrere Autoreifen an einem grünen Golf Cart sowie an einem grauen Audi TT beschädigt, die in einem offen zugänglichen Carport in der Zusmarshauser Straße in Wertingen abgestellt waren. Die Reifen wurden mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerstochen. Der angerichtete Sachschaden liegt bei etwa 1200 Euro. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (AZ)