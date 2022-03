Landkreis Dillingen

vor 16 Min.

Ein Rekordhaushalt zum Finale von Landrat Leo Schrell

Der Kreistag hat am Freitag in der Nordschwabenhalle in Höchstädt den Haushalt verabschiedet.

Plus Die allererste Haushaltsrede eines Dillinger Landratskandidaten provoziert einen Republikaner. Dennoch wird der Haushalt 2022 des Landkreises am Freitag geschlossen verabschiedet.

Von Cordula Homann

Es war der letzte Kreishaushalt, der von Landrat Leo Schrell und Kämmerin Rosi Mayerle verantwortet wurde. Schrell tritt wie berichtet bei der Wahl im Mai nicht mehr an; die Kämmerin wurde nach etwa 46 Jahren Berufsjahren, davon 25 als Kämmerin, vom Kreistag mit einem großen Dankeschön aller Fraktionsvorsitzenden verabschiedet. Ihr Nachfolger Sebastian Bundschuh hatte bereits aktiv am Haushalt mitgearbeitet, der am Freitag in der Sitzung in der Höchstädter Nordschwabenhalle geschlossen verabschiedet wurde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

