Ein Spitzenreiter hat frei, der andere kommt nach Höchstädt

Mit der SSV Glött tritt ein Team aus dem Verbreitungsgebiet der Donau-Zeitung/Wertinger Zeitung bereits am Samstag an: um 17 Uhr mit guten Erfolgsaussichten beim punktlosen Schlusslicht TSV Burgau). Ein anderes – Tabellenführer Türk Gücü Lauingen – ist dieses Wochenende spielfrei. Zwei Landkreis-Mannschaften stehen sich zur normalen Anstoßzeit der Fußball-Kreisliga West am Sonntag ab 15 Uhr im Derby gegenüber: der FC Gundelfingen II und SV Holzheim. Heimrecht genießen der FC Lauingen gegen Scheppach, der SC Altenmünster (Gast Wiesenbach) sowie erst um 17 Uhr die SSV Dillingen (gegen Bubesheim). Sogar noch eine Stunde später erwartet sonntags die SSV Höchstädt in der Kreisliga Nord den Spitzenreiter FC Maihingen.

Kreisliga West

Burgau – Glött. Der September beschert der SSV Glött die erste Auswärtsfahrt dieser Saison. Bei Aufsteiger Burgau muss sie am Samstag (17 Uhr) fast auf die komplette Offensivabteilung verzichten. Trotz des 1:0-Erfolgs über Altenmünster zeigte sich Lilien-Coach Antis Chalkidis mit der Leistung seiner Elf nicht zufrieden: „Das Spiel haben wir analysiert und abgehakt. Viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Der Blick geht nun nach vorne, wir werden den Gegner trotz der aktuellen Tabellenkonstellation nicht unterschätzen.“ Trotz der beiden Auftaktsiege, so der Coach, habe man noch nichts erreicht. Chalkidis muss im Angriff ungewollte Veränderungen vornehmen. Denn mit Philipp Strehle und Jonas Stutzmüller weilen gleich zwei gesetzte Stürmer im Urlaub. Wer zusammen mit Stephan Ansbacher die Offensivabteilung bildet, ist die große Frage vor diesem Spiel. Denn auch der geplante SSV-Flügelstürmer Pius Galgenmüller fehlt. Defensiv kann Chalkidis derweil wieder auf Außenverteidiger Franz Bacherle zurückgreifen. Ebenfalls zurückgekehrt nach überstandener Nasen-OP ist Allrounder Mehmet Taner. Gastgeber Burgau kassierte zuletzt eine bitter 1:9-Niederlage gegen Bubesheim und ist auf Wiedergutmachung aus. Die Glötter müssen das treffsichere Sturmduo Merkle/Sirch auf dem Zettel haben. (RÖB)

FC Lauingen – Scheppach. Nach dem Derby-Dreier bei der SSV Dillingen – überschattet durch die erneute Knieverletzung von Luca Gerstmeir – erwartet der FCL am Sonntag (15 Uhr) Aufsteiger SV Scheppach im Auwaldstadion. Der Gast hat vor Wochenfrist in Offingen seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Sehr beeindruckend dabei war, dass das von Herbert Reiter gecoachte Team nie aufsteckte und mit toller Moral seinen Drei-Tore-Rückstand noch in einen 4:3-Auswärtserfolg ummünzen konnte. Das FCL-Trainerduo Tausend/Glogger wünscht sich derweil, dass ihre Spieler den letzten Ball öfter an den Mann bzw. ins Tor bringen. (fcljoh)

Holzheim diese Saison noch sieglos

FC Gundelfingen II – Holzheim. Während der FCG-Zweiten vor Wochenfrist mit dem 6:2 bei der TSG Thannhausen der Befreiungsschlag gelang, wartet Holzheim weiter auf seinen ersten Saisonerfolg. Nach der Heimschlappe gegen Neuburg/Kammel (3:5) möchte der SVH in diesem Derby ein anderes Gesicht zeigen. Coach Thomas Weber attestierte seinen Schützlingen konzentrierte Trainingsarbeit. So reisen die Aschbergler zuversichtlich an die Donau und möchten nach einer ordentlichen Leistung nicht punktlos heimkehren. Das letzte Kreisliga-Duell beider Kontrahenten vor sechs Jahren entschied Holzheim knapp mit 1:0 für sich. (gb)

Altenmünster – Wiesenbach. Erneut mit einem Schwergewicht in der Kreisliga West hat es der SCA am Sonntag zu tun: Zu Gast im Stadion am Hennhofer Weg ist ab 15 Uhr mit der SpVgg Wiesenbach der vor Saisonbeginn meistgenannte Titelfavorit. Die Anhänger der Gastgeber gespannt, wie ihre Mannschaft die unglückliche 0:1-Niederlage bei der SSV Glött verdaut hat und nun wieder Mittel und Wege findet, um eine Partie erfolgreich zu gestalten. Personell kann Altenmünsters Coach Johannes Walter vermutlich nicht aus dem Vollen schöpfen, dennoch herrscht bei den Zusamtalern Zuversicht, dem starken Gegner Paroli bieten zu können. (her)

Dillingen – Bubesheim. Die Kontrahenten dieser Sonntagabend-Partie belegen aktuell mit jeweils drei Punkten aus drei Spielen die beiden Abstiegsrelegationsränge. Während Dillingen zuletzt das Heim-Derby gegen den FC Lauingen 1:2 verlor, schoss sich der SCB beim 9:1 gegen Burgau so machen Frust von der Seele. (dz)

Kreisliga Nord

SG Buchdorf – Ehingen/Ortlfingen. Nur ein Punkt trennt beide Teams im breiten Tabellenmittelfeld. Während Neuling SVEO seine sieben Zähler mit 10:9 Toren sammelte, ist der Gastgeber (6 Punkte; zuletzt 1:6 in Maihingen verloren) hinten anfälliger: 8:13. (dz)

Höchstädt – Maihingen. Eine harte Prüfung stellt Maihingen zur ungewohnten Anstoßzeit am Sonntag um 18 Uhr für die SSV-Fußballer dar. Mit zehn Punkten und starken 15 Toren in vier Spielen rangieren die Gäste um Neucoach Martin Klaus an der Spitze. Zuletzt gewannen sie 6:1 und 5:1. Beim Lösen der schweren Aufgabe mithelfen kann Marcel Weit (zuletzt Urlaub). Osama Azouz, Jannis Weißbecker, Marco Kommer und Thomas Junginger fehlen weiterhin. (JOEB)