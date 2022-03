Ein Ticket von Dillingen bis nach Augsburg

Plus Viele Menschen verlassen für Schule oder Arbeit täglich den Kreis Dillingen. Dort wird über einen Verkehrsverbund mit dem Ries oder dem Augsburger Land nachgedacht.

Im Kreis Dillingen pendeln – fasst man Aus- und Einpendler zusammen – etwa 26.500 Menschen. Das zeigen die aktuellen Daten aus dem Pendleratlas für Schwaben von der IHK. Und der Großteil dieser Menschen nimmt dafür das Auto. Am Montag ist im Dillinger Landratsamt darüber beraten worden, ob sich ein Verkehrsverbund mit den Landkreisen Donauwörth, Augsburg, Günzburg oder Heidenheim lohnt. Wohlgemerkt - selbst im Landkreis Dillingen sind zwei verschiedene Anbieter unterwegs: Schwabenbus im Altlandkreis Dillingen und der Augsburger Verkehrs- und Tarifverbund (AVV) im Wertinger Raum.