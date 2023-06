Ein Wochenende voller Höhepunkte: Das ist los im Kreis Dillingen

Von Kindertheater bis Schützenfest: Von Freitag bis Sonntag ist im Landkreis Dillingen einiges geboten. Einen Überblick gibt es hier bei uns.

Eines ist klar: Langweilig kann es dieses Wochenende im Landkreis Dillingen eigentlich niemandem werden. Anders formuliert: Es ist wieder einiges geboten, es finden zahlreiche Veranstaltungen statt – für alle Altersgruppen und Interessen. Für diejenigen, die also ihre Pfingstferien daheim verbringen oder ein freies Wochenende vor sich haben, gibt es durchaus mehrere Optionen, wie sie ihre Freizeit gestalten wollen. Und auch der Wettergott scheint es weiter so gut mit uns zu meinen. Nachstehend ein Überblick über einige Events, die im Kreis Dillingen stattfinden.

Bayern-1-Band spielt am Sonntag, 4. Juni, auf dem Schützenfest in Finningen

Monatelang, vermutlich noch länger, haben die Finninger Schützen ihr großes Fest geplant. Nun ist es endlich so weit. Am Freitag, 2. Juni, fällt um circa 15 Uhr der erste Schuss und damit ist das gigantische Schützenfest offiziell eröffnet – bis inklusive 11. Juni. Und das, was sich die Ehrenamtlichen alles einfallen haben lassen, kann sich sehen lassen. Am Freitagabend kommen die Schwabenkrainer ins Festzelt, am Samstag machen die Bayern-1-Band sowie Moderator und DJ Jürgen Kaul eine Riesengaudi in Finningen.

Am Sonntag, 4. Juni, folgen dann die ersten Höhepunkte des Festes: Über tausend Böllerschützen aus dem ganzen Bezirk kommen in den kleinen Ort. Um 14 Uhr findet dann das 15. schwäbische Böllerschützentreffen statt – ein absoluter Hingucker und "Hinhörer". Um 19 Uhr werden der bayerische Finanzminister Albert Füracker ( CSU) und der stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) im Festzelt reden. Die Finninger Dorfmusikanten spielen auf und natürlich sind an allen Tagen auch die Festdamen und Burschen vor Ort. Von Frühschoppen über Mittagstisch bis hin zur Party und einem politischen Abend: In Finningen dreht sich ab jetzt alles um die Schützen. Weitere Infos auch unter www.hubertus-oberfinningen.de.

Glasarbeiten gibt es bei "Lebensraum Garten" in Wertingen zu bestaunen

In Wertingen wird am Sonntag die Ausstellung "Lebensraum Garten" eröffnet. Das Glasatelier Reining-Hopp öffnet wieder den "Gläsernen Garten". Neben eindrucksvollen Glasarbeiten von Claudia Reining-Hopp werden auch Holzarbeiten ihres Mannes Wolfgang Reining zu sehen sein. Sonja Schürer und Michael Plohmann aus Gundelfingen sowie Helmut Röhm (Gartenskulpturen) komplettieren die Ausstellung mit ihren Exponaten aus Mosaikdesign und Keramik.

Im Bachtal gibt es für die Kleinen etwas zu sehen: William Shakespeares Hamlet und das Märchen von den Heinzelmännchen werden am Freitagabend auf dem Dorfplatz in Bachhagel aufgeführt. Um 17 Uhr beginnt mit "Die Heinzelmännchen" eine Märchenkomödie für alle ab vier Jahren, ab 19.30 Uhr folgt das Drama "Hamlet".

Tierisch interessant – die Bullenparade in Höchstädt

Tierisch interessant wird es am Sonntag, 4. Juni, in Höchstädt. Die Besamungsstation veranstaltet wieder die Bullenparade. Los geht es auf dem Stationsgelände ab 10.30 Uhr. Wer nicht nur stattliche Tiere sehen will, sondern auch starke Maschinen, der ist am Wochenende in Holzheim gut aufgehoben. Dort findet das beliebte Traktor-Pulling statt – sogar eine Deutsche Meisterschaft wird in Aschberg ausgetragen. Samstag geht es ab 11 Uhr los, am Sonntag bereits ab 10 Uhr. Der Höhepunkt ist am Samstagabend der Glühkopf am Bremswagen mit anschließender Party.

Viel zu sehen – endlich – gibt es auch in Gundelfingen. Dort zeigt die Feuerwehr ihre neue Heimat. Beim Tag der offenen Tore können Interessierte sich vor Ort in der Industriestraße 44 alles genau anschauen. Der Termin: Sonntag, 10 bis 17 Uhr.