Ein zweiter Kinderimpftag im Kreis Dillingen ist geplant

Am vergangenen Samstag wurden die ersten Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren geimpft. Diese Bilanz zieht Landrat Leo Schrell und kündigt einen weiteren Termin an.

Der erste Kinderimpftag, an dem 100 Kinder zwischen fünf und elf Jahren ihre erste Spritze erhalten haben, ist laut Landrat Leo Schrell "reibungslos" über die Bühne gegangen. Das Impfzentrum des Landkreises Dillingen bereitet nach dem ersten Termin am vergangenen Samstag für den 26. Dezember einen zweiten Kinderimpftag vor.

Der erste Impftag ist laut Landratsamt „erfolgreich verlaufen“. Die Impfungen werden in der Brenzhalle in Gundelfingen verabreicht. 100 Kinder sollen am zweiten Weihnachtstag geimpft werden. „Das Feedback zur Organisation und zum Ablauf in der Brenzhalle war durchweg positiv“, freut sich Landrat Leo Schrell über den ersten Impftag.

Noch können Termine nicht direkt über die Software gebucht werden

Da Terminbuchungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren noch nicht in der bayerischen Impfsoftware möglich sind, erfolgt die Terminbuchung für den 26. Dezember nach folgender Verfahrensweise, die sich laut Landratsamt bewährt hat: Im ersten Schritt müssen die Erziehungsberechtigten ihre Kinder im Bayerischen Impfportal impfzentren.bayern/citizen/ registrieren und dort auch eine E-Mail oder Handynummer für die spätere Termininfo hinterlegen. Im zweiten Schritt muss nun per E-Mail an Kinderimpfungen@ecolog-international.com ein Impftermin für die Fünf- bis Elfjährigen beantragt werden.

Einen Kinderimpftermin gibt es per Mail

Dazu benötigt werden Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Telefonnummer und Adresse der Impflinge. Wenn eine Terminzuteilung möglich ist, wird über die bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse ein Impftermin mitgeteilt. Es ist leider nicht möglich, diesen Impftermin zu verschieben. Erhält man keine Mail oder SMS mit einer Terminzuteilung, gibt es am 26. Dezember auch keinen Impftermin.

Die Kinderimpfungen sind nur in Begleitung von mindestens einem Erziehungsberechtigten möglich. Begleitet bei zwei vorhandenen Erziehungsberechtigten nur einer das Kind bei der Impfung, muss das Einverständnis des nicht anwesenden Erziehungsberechtigten vorliegen.

Es wird auch im neuen Jahr ein Angebot für Kinderimpfungen geben. Die Termine werden auf den Internetseiten des Landratsamtes und über die Medien bekannt gegeben. (pm)

Nötige Dokumente sowie Informationen und Formulare für die Kinderimpfungen gibt es unter landkreis-dillingen.de/kinderimpftage-corona.