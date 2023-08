Eine neue Anlaufstelle im Kreis Dillingen für Menschen unter Betreuung

Plus Ab September gibt es wieder einen Betreuungsverein im neuen Caritaszentrum in Dillingen. Diese Hilfen werden den Menschen angeboten.

Bis zum Jahr 2018 hatte es bereits beim Kreiscaritasverband Dillingen einen Betreuungsverein gegeben. Weil aber die von der Bezirksregierung an die Caritas bezahlten Finanzmittel nicht mehr ausreichten, kümmerte sich das Landratsamt um die Menschen im Landkreis Dillingen, die unter einer gesetzlichen Betreuung stehen.

Dies hat sich nun wieder geändert, denn es gibt Neuerungen im Betreuungsgesetz. Auch die Förderung stehe jetzt auf einer anderen Grundlage, berichtet der Geschäftsführer des Kreiscaritasverbands, Alexander Böse. "Der Kreiscaritasverband Dillingen hat von der Regierung von Schwaben den Bescheid zur Führung eins neuen Betreuungsvereins erhalten“, informiert Böse. Jetzt sei die finanzielle Ausstattung des neuen Betreuungsvereins so, dass die Mitarbeitenden der Caritas seit 1. September eine qualitativ hochwertige und professionelle Arbeit abliefern könnten. Die zukünftige Teamleitung übernehme seine Stellvertreterin Heidrun Ostertag mit der neuen Mitarbeiterin Katharina Steichele. Dem neuen Betreuungsverein seien rund 600 ehrenamtliche gesetzliche Fremdbetreuer und Fremdbetreuerinnen im Landkreis Dillingen angeschlossen, berichtet Ostertag. Hinzu kommen noch Angehörige, die eine gesetzliche Betreuung ausüben.