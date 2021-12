Einkaufen vor Ort ist ein Akt der Solidarität

Shoppen macht in Corona-Zeiten gar keinen Spaß. Warum man den Einzelhandel, auch im Kreis Dillingen, dennoch unterstützen sollte.

Bei vielen Händlern und Händlerinnen ist in diesem Advent die Stimmung schlecht. Sie müssen zwar nicht wieder ganz zusperren – aber die 2G-Regel, wonach nur Geimpfte und Genesene in die meisten Läden dürfen, sowie die Maskenpflicht drücken die Stimmung. Von entspannter Shoppinglaune vor Weihnachten ist in diesen Corona-Zeiten wenig zu spüren.

Keine Weihnachtsmärkte, kein Absatz

Wegen der vierten Pandemie-Welle gibt es auch keine Weihnachtsmärkte. Angesichts immer noch hoher Inzidenzzahlen und der Warnung vor der Omikron-Mutante ist Abstand halten oberstes Gebot.

Die Misere trifft in erster Linie die kleinen Händler vor Ort. Von einem massiven Einbruch des Weihnachtsgeschäfts war zu lesen. Aber dies betrifft nicht den gesamten Handel, denn Online-Riesen sahnen in der Pandemie offensichtlich richtig ab.

Der Click ist bequem, aber...

Amazon, der Gigant unter ihnen, gilt beispielsweise als der größte Profiteur der Corona-Krise. Auch hier hat die Pandemie eine Entwicklung verstärkt, die scheinbar nicht aufzuhalten ist. Es ist nun einmal richtig bequem, sich mit einem Klick die Waren an die Haustür liefern zu lassen. Vor allem, wenn das Einkaufserlebnis durch die notwendigen Corona-Regeln getrübt wird.

Diese Vorteile bietet der lokale Einzelhandel

Es ist jetzt aber ein Akt der Solidarität, den Einzelhandel nicht zu vergessen und möglichst viel hier vor Ort einzukaufen. Da sind immer wieder Schnäppchen zu machen, und das meist bei einer fundierten und freundlichen Beratung. Man sieht die Waren, entdeckt Überraschendes und probiert Kleidung und Schuhe an, ohne hinterher massenweise Pakete als Retouren zurückschicken zu müssen.

Daheim einzukaufen, sollte die Devise sein. Nur so bleibt Einkaufen ein Erlebnis. Die Geschäftsleute in der Region tragen dazu bei, dass unsere Städte und Gemeinden lebendig sind. Wer nur im Internet bestellt, darf sich nicht wundern, wenn die Läden über kurz oder lang verschwinden, wenn Ware mal schadhaft ankommt – oder gar nicht. Auch das kommt schließlich bei vermeintlichen „Schnäppchen-Käufen“ im Netz vor.

Auch der Einzelhandel ist in der Pflicht

Der Klick am PC ist derzeit für viele Leute verlockender als der Bummel durch die Läden. Der stationäre Handel wird sich auch bei uns auf dem Land neu erfinden müssen. Ganz ohne Online-Service, eine pfiffige Ladengestaltung, ein kreatives Konzept, eine besondere Auswahl, eine zuvorkommende Beratung oder Lieferservice nach Hause werden wohl die wenigsten Betreiber und Betreiberinnen von Geschäften kaum auskommen. Andernfalls wird die nächste Amazon-Zentrale noch größer.