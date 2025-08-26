Einrichtungen gesucht: Warum Amtsgericht und Jugendamt Vereine und Seniorenheime suchen

Die stibitzte Deo-Flasche, eine mutwillig zertrümmerte Scheibe, ein eskalierter Streit. Es sind oft kleinere Delikte, wegen derer Jugendliche vor Gericht landen. Wird die Schuld der jungen Menschen nachgewiesen, kann das Gericht ihnen Arbeitsstunden auferlegen. Im Landkreis Dillingen werden jetzt Einrichtungen gesucht, die solchen Jugendlichen eine Chance geben.

„Fast jedem passiert mal ein Fehler im Leben“, sagt Andrea Eisenbarth. Sie ist Direktorin des Dillinger Amtsgerichts und Jugendrichterin. Gemeinsam mit dem Jugendamt, das die Arbeitsstunden vermittelt, sucht sie weitere Einrichtungen im Landkreis, die Jugendliche aufnehmen. Denn: „Arbeitsstunden sollen den Jugendlichen zeigen: So geht's nicht. Es geht darum, dass sie der Gesellschaft für das, was sie angestellt haben, etwas zurückgeben“, sagt die Juristin und betont, dass Arbeitsstunden nicht als Bestrafung gedacht seien. Im Jugendstrafrecht stehe die Erziehung im Vordergrund.

Die Arbeit soll für die Jugendlichen einen Sinn haben

Deswegen gebe es das Mittel der Sozialstunden: Jugendliche bekommen vom Gericht die Auflage, eine bestimmte Zahl an Arbeitsstunden abzuleisten. Die Anzahl richte sich dabei nicht nach der Schwere der Tat, sondern nach dem individuellen Bedarf des Jugendlichen oder Heranwachsenden. Eisenbarth ist überzeugt: Das Mittel der Arbeitsstunden funktioniert. „95 Prozent der Jugendlichen, die vor Gericht landen, kommen nie wieder“, sagt sie. Bisher habe das Jugendamt es immer geschafft, eine Einrichtung zu finden, notfalls weiche es auf die Nachbarlandkreise aus. Aber: Die Suche gestaltet sich wohl immer schwieriger.

Andrea Eisenbarth ist Direktorin am Amtsgericht in Dillingen und Jugendrichterin. Foto: Christina Brummer (Archivbild)

30 Einrichtungen gibt es im Landkreis Dillingen, die Plätze anbieten, von Seniorenheimen, über Büchereien oder Bauhöfe sind ganz verschiedene dabei. Auch Vereine können laut Eisenbarth mitmachen. Bisher gebe es davon aber nur wenige, leider keinen einzigen Sportverein und keine Kirche. Dort könnten Jugendliche dann Hilfsarbeiten wie Rasenmähen oder Müllsammeln übernehmen. Wichtig, so Eisenbarth: „Es geht nicht ums Steineklopfen.“ Die Arbeit solle einen Sinn haben und nicht als reine Bestrafung dienen. Vielen der Jugendlichen, die vor Gericht landen, fehle Struktur und Orientierung. „Da wäre es gut, wenn sie Vorbilder kennenlernen würden.“ Die Richterin erzählt sogar von Einzelfällen, bei denen junge Menschen Sozialstunden ableisten mussten und später in derselben Einrichtung eine Ausbildung angefangen haben, weil die Arbeit ihnen gefallen hat. Es könnten also beide Seiten profitieren.

Wieso manche Jugendliche vor Gericht landen

Laut der Direktorin des Amtsgerichts hat der Mangel an Einrichtungen nicht mit einer gestiegenen Fallzahl zu tun. Stattdessen springen manche Institutionen ab, andere geben strengere Voraussetzungen vor, wollen beispielsweise niemanden aufnehmen, der wegen Diebstahls verurteilt ist. Dabei seien die Jugendlichen in aller Regel keine notorischen Verbrecher, die Unsummen an Geld gestohlen haben. „Es geht um eher kleine Delikte. Wir Juristen sprechen da von jugendtypischen Verfehlungen“, so die Juristin. Der Reiz des Verbotenen sei das, was viele Jugendliche zu ihrer Tat motiviere – und nicht etwa Gier oder kriminelle Energie. „Die Arbeitsstunden dienen also auch als Denkzettel.“

Dass die Suche nach Einrichtungen schwerer wird, ist übrigens kein reines Dillinger Phänomen. Eisenbarth zufolge handelt es sich um ein gesamtgesellschaftliches Thema. Die Einteilung der Sozialstunden erfolgt über das Jugendamt. Dort heißt es: „Einrichtungen, die solche Plätze anbieten, helfen nicht nur, kleine Straftaten wiedergutzumachen, sondern leisten einen entscheidenden Beitrag zur Resozialisierung und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen.“ Das Jugendamt achte bei der Einteilung zudem darauf, dass es angesichts der Vorwürfe gegen den oder die Jugendliche nicht zu Konflikten in der Einrichtung kommt. Wer eine Drogenvorgeschichte hat, wird also eher nicht in ein Seniorenheim geschickt, wo täglich Medikamente verteilt werden. Zugleich würden auch die Präferenzen der Jugendlichen berücksichtigt.

Interessierte Einrichtungen, gemeinnützige Organisationen und Vereine können sich bei der Jugendhilfe im Strafverfahren des Landratsamtes Dillingen melden. Dort erfolgt die Beratung zu den rechtlichen Rahmenbedingungen und die Begleitung des gesamten Prozesses, von der Einteilung bis zur Beendigung der Sozialstunden. Kontaktdaten: E-Mail: juhis@landratsamt.dillingen.de oder Telefon 09071/51-436. (mit AZ)