Landkreis Dillingen

17:45 Uhr

Corona-Impfung für Kinder? Das sagen die Kinderärzte im Kreis Dillingen dazu

Plus Viele Eltern sind verunsichert, ob sie ihre Kinder gegen das Coronavirus impfen lassen sollen. Was Kinderärzte aus dem Landkreis Dillingen ihnen raten.

Von Cordula Homann und Susanne Klöpfer

In der Kinderarztpraxis in Lauingen ist der Corona-Impfstoff mit dem orangenen Label für Kinder am Dienstag angekommen. Mit den 50 Dosen des Impfstoffes für Fünf- bis Elfjährige, der die gleiche Wirkung, aber eine geringere Konzentration hat, möchte Kinderarzt Dr. Stephan Schwarz Mitte der Woche anfangen zu impfen. Der Andrang ist laut Schwarz groß: „Die Warteliste ist fast voll, aber wir möchten all unseren Patienten und Patientinnen zeitnah einen Termin anbieten.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen