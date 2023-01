Endlich wieder Fasching im Landkreis Dillingen!

Mit den ersten Hofbällen geht es mit der Fasnet im Landkreis Dillingen wieder nach zwei Jahren Corona-Pause los.

Die Herzen der Narren im Landkreis Dillingen lechzen danach: die fünfte Jahreszeit. Die Faschingsgesellschaften im Landkreis Dillingen mussten in den vergangenen Jahren besonders kreativ werden. Denn die Pandemie ermöglichte nur ein abgespecktes Faschschingstreiben.

Der Fasching im Landkreis Dillingen ist nach Corona-Pause zurück

Die Lauinger Hexen zogen mit dem Goggomobil durch die Stadt und der Hofball wurde auf YouTube übertragen. Die Gundelfinger Glinken starteten eine Fotoaktion mit dem Motto "Wir sind da und wir geben nicht auf". Die Höchstädter Schlossfinken zeigten in Zusammenarbeit mit der Donau Zeitung ihre einstudierten Vorführungen online per Video. Und die Wertinger Frohsinn-Schützen packten Party-Tütchen für die Feier daheim im Lockdown.

Aus der Not heraus sind tolle Aktionen entstanden. Trotz aller Bemühungen der Vereine hat jedoch immer etwas gefehlt, wie eben bei allem während der Pandemie: die Menschen.

Jedes Wochenende im Januar und Februar wieder Fasnet im Kreis Dillingen

Nun ist es endlich wieder so weit, die Narren läuten mit den Hofbällen die Faschingsveranstaltungen ein. Endlich wieder Prinzenpaare in ihren prächtigen Kostümen, Prunksitzung voller Lacher, bunter Faschingsumzug mit kreativen Ideen und strahlenden Kinderaugen. Auch einige Jubiläen stehen an, wie 77 Jahre bei den Gundelfinger Glinken oder 55 Jahre bei der Faschingsgesellschaft Finndonia.

Der Faschingskalender im Landkreis Dillingen quillt im Januar und Februar 2023 also wieder über. Fasnet-Begeisterte können jedes Wochenende woanders feiern. Es gilt, zwei Jahre an Fasching nachzuholen. Also viel Spaß und helau!

Lesen Sie dazu auch