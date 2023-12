Energiewende für jedermann: Aktionen im Kreis Dillingen

Der Landkreis veranstaltet drei Online-Vorträge im Rahmen der Wärmekampagne. Das Thema „Alles Einstellungssache – die gute Heizung“ wird als Erstes behandelt. Jetzt anmelden.

Die Umsetzung der Energiewende ist mitunter die größte Herausforderung unserer Zeit und erfordert nachhaltige Konzepte. Mit der Wärmekampagne, die auf Initiative von Landrat Markus Müller fortgesetzt wird, wirbt der Landkreis Dillingen im Rahmen einer breiten Öffentlichkeitskampagne für zukunftsfähige Lösungen der Energieversorgung auf regenerativer Basis.

Nach Ansicht von Landrat Markus Müller verdeutlichen gerade die steigenden Energiepreise bei den fossilen Energieträgern, dass die Herausforderung unverändert besteht, die Energieversorgung auf ein sicheres, bezahlbares, unabhängiges und vor allem nachhaltiges Fundament zu stellen. „Im Bereich der Wärmeversorgung, konkret bei der Heizungsumstellung von fossilen Energieträgern auf regenerative Energien, besteht noch ein erhebliches Potenzial“, so Müller in einer Pressemitteilung.

Attraktive Förderungen für den Landkreis Dillingen

Mit der aktuellen Wärmekampagne, die in Form einer digitalen Veranstaltungsreihe umgesetzt wird, möchte der Landkreis Dillingen insbesondere auf dieses Potenzial aufmerksam machen. „Oftmals wird ein Heizungstausch mit attraktiven und lukrativen Förderungen durch staatliche Marktanreizprogramme unterstützt“, informiert Christian Weber von der Wirtschaftsförderstelle des Landratsamtes. „Ziel der Wärmekampagne“, so Landrat Markus Müller, „ist es, die Bevölkerung umfassend zu Möglichkeiten des Heizungstausches, des Energieeinsparens sowie zu aktuellen Förderprogrammen zu informieren und somit erste Hürden bei der Umsetzung möglicher Maßnahmen aus dem Weg zu schaffen“.

Den Auftakt der Vortragsreihe macht der Vortrag zum Thema „Alles Einstellungssache – die gute Heizung“, der am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr stattfinden wird. Rainer Moll vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu, wird in seinem Online-Vortrag darauf eingehen, was die Besitzer von Ein- und Zweifamilienhäuser konkret unternehmen können, um Heizkosten zu sparen. Demnach sind Schätzungen zufolge rund 80 Prozent der Heizungen in den Häusern nicht richtig eingestellt. Kleine Verbesserungen können oftmals selbst erledigt und damit auch Energie eingespart werden. Im Vortrag erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer zudem wertvolle Tipps und Tricks zu Energieeffizienzmaßnahmen an der eigenen Heizung. Die Wärmekampagne wird durch die regionalen Energieversorger als Kooperationspartner unterstützt, deren Experten im Laufe des Vortrags auch für Fragen zur Verfügung stehen.

Termine schon jetzt vormerken

Info: Der Online-Vortrag findet am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr über Zoom, statt. Eine Voranmeldung ist zwingend unter Angabe des vollständigen Namens, der Wohnadresse sowie einer E-Mail-Adresse per Mail an Eva.Lachenmayr@landratsamt.dillingen.de bis spätestens 16. Januar erforderlich. Anschließend erhalten die Teilnehmer die Zugangsdaten zugeleitet. Die Teilnahme am Vortrag ist kostenfrei. Weitere Vorträge sind wie folgt geplant: Dienstag, 27. Februar, 19 Uhr: „Einmal saniert, dreimal gewonnen!“; Dienstag, 21. März, 19 Uhr: „Neue Heizung im Altbau“. (AZ)