Erfolgreiche Absolventen in der Intensiv- und Anästhesiepflege

Nach zweijähriger berufsbegleitender Weiterbildung haben 23 Pflegekräfte ihr mündliches Examen an der Weiterbildungsstätte Krumbach-Günzburg-Dillingen erfolgreich abgelegt. Die letzte Prüfung fand nach den Vorgaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) in der Kreisklinik in Dillingen statt. Unter den Absolventen, die nun als Pflegefachkräfte für Intensiv- und Anästhesiepflege qualifiziert sind, befinden sich Svenja Reiter, Florian Kling und Daniel Götz aus der Kreisklinik Dillingen.

Nach Abschluss ihrer letzten Prüfung wurden die Absolventen im Rahmen einer Feier in der Kreisklinik Dillingen geehrt. Rund 50 Gäste aus den Verbundkliniken nahmen an der Veranstaltung teil. Die Weiterbildungsstätte vermittelt laut Pressemitteilung nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch die notwendige praktische Kompetenz. In mehr als 720 Unterrichtsstunden und rund 2000 praktischen Einsatzstunden auf Intensivstationen und in Anästhesieabteilungen werden die Kursteilnehmer auf die Herausforderungen ihres Berufs vorbereitet. Ergänzt wird die Ausbildung durch Hospitationen in Fachbereichen wie dem Herzkatheterlabor, dem Rettungsdienst und Frühgeborenen-Intensivstationen, die den Absolventen Einblicke in Spezialgebiete ermöglichen.

Die Bedeutung dieser Qualifikation zeigt sich nicht nur in der steigenden Nachfrage nach spezialisierten Pflegekräften, sondern auch im Interesse am nächsten Weiterbildungskurs, der im Januar startet. Unter der Leitung von Rainer Heubach (Klinik Günzburg), Beatrice Stöckle (BKH Günzburg) und Dr. Elfriede Böck (Klinik Krumbach) werden erneut 26 Pflegekräfte aus zehn Kliniken an der Weiterbildung teilnehmen. (AZ)