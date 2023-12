Erich Herreiner ist neuer Vorsitzender bei der Bürgerliste

Der Bachhagler folgt auf Thomas Wippel. Fraktionsvorsitzender Häußler richtet in Sachen Kreiskliniken einen Appell an den Landkreis.

Die Mitglieder der Bürgerliste kamen kürzlich zu Ihrer turnusgemäßen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen zusammen. So heißt es in einer Pressemitteilung. Der Erste Vorsitzende Thomas Wippel begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder und gab einen Rückblick über das Vereinsgeschehen im vergangenen Jahr. Besonders hob er das zehnjährige Bestehen hervor, das vor Kurzem gefeiert wurde. Die Geschichte der Bürgerliste zeige, dass es in der Landkreispolitik eine bürgerliche Stimme geben müsse, die sich für Nachhaltigkeit und Transparenz einsetzt. Diese Leitziele der Bürgerliste sollten auch in den kommenden Jahren im Fokus stehen, so Wippel.

In seinem Bericht aus der Arbeit der Kreistagsfraktion schlug Fraktionsvorsitzender Thomas Häußler einen Bogen von den aktuellen Hochbaumaßnahmen des Landkreises über den Ausbau des ÖPNV in unserer Region bis zur aktuellen Situation der Kreiskliniken. Gerade die Debatte um die Kreiskliniken zeige, dass es nur mit einer konsequenten Neuausrichtung der Standorte Dillingen und Wertingen gelingen kann, die beiden Häuser langfristig für die Versorgung der Menschen in unserer Region zu sichern. Hier gelte es den bisherigen Schulterschluss über alle Parteigrenzen zusammen mit den Mitarbeitern der Kliniken und Bürgern des Landkreises weiter fortzuführen.

Häußler fordert "klare Verantwortungskultur"

Fehler und Versäumnisse, auch der Vergangenheit, die zweifelsohne gemacht worden seien, müssten allerdings transparent aufgearbeitet werden. Häußler forderte hier für den Landkreis eine klare Verantwortungskultur, denn das sei man den Bürgerinnen und Bürgern schuldig und, so Häußler weiter: "Wir wollen schließlich ja nicht die gleichen Fehler nochmal machen."

Kassierer Thomas Schmitt konnte den Anwesenden von einem positiven Kassenstand berichten. Auf Vorschlag von Kassenprüfer Martin Mayer wurden Vorstand und Kassier einstimmig entlastet. Die unter der Leitung von Thomas Häußler durchgeführten Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse:

Erich Herreiner wird Erster Vorsitzender, Alla Schander und Richard Drexler sind Stellvertreter. Neue Schriftführerin ist Kristina Reicherzer, die Kasse des Vereins wird nun von Elisabeth Weiß verwaltet. Als Beisitzer ergänzen Thomas Schmitt, Thomas Wippel, Thomas Häußler und Markus Mengele den Vorstand. Kassenprüfer bleiben weiterhin Carolin Wanner und Martin Mayer.

Nach der durchgeführten Neuwahl bedankte sich der neue Vorsitzende Erich Herreiner bei den gewählten für die Bereitschaft ein Amt zu übernehmen, und danke zeitgleich Thomas Wippel und Thomas Schmitt für die bisher geleistete Arbeit bei der Bürgerliste. (AZ)