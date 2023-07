Erneutes Unwetter zieht über die Region: Schwerer Hagelregen in Haunsheim

In Haunsheim fallen am Mittwochabend kirschgroße Hagelkörner vom Himmel. Grundschüler zeigen sich dort hilfsbereit. In Wertingen muss das Freibad schließen.

Nach dem Gewitter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat es auch von Mittwoch auf Donnerstag heftig gestürmt. Wie der Haunsheimer Bauhofleiter Jochen Schneider bestätigte, kamen in der Gemeinde kirschgroße Hagelkörner vom Himmel. Die Feuerwehr musste dort die Hauptstraße sperren, weil sie von den Regenmassen überflutet worden war. Schneider berichtet auch von Sturzbächen, mit denen Dreck auf die Straßen und Wege gespült worden sei. In kürzester Zeit habe es in Haunsheim knapp 40 Liter pro Quadratmeter geregnet.

"Wir sind im Moment voll dabei mit den Aufräumarbeiten", sagte Schneider am Telefon. Er schätze, dass die Mitarbeiter des Bauhofs den ganzen Tag benötigten, um wieder alles in Ordnung zu bringen. Es seien viele Bäume umgefallen, überall lägen Äste auf den Straßen und in den Vorgärten. Wie der Bauhofleiter informierte, hätte der Sturm bei einem neu gedeckten Haus mehrere Schindeln entfernt. Personen seien aber nicht zu Schaden gekommen.

Hagelregen in Haunsheim: Grundschüler zeigen sich hilfsbereit

Auch die Grundschule in Haunsheim ist laut Schneider von abgebrochenen Ästen betroffen. Dort habe sich aber die Hilfsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler gezeigt: "Die Kinder helfen uns fleißig, die vielen Stöcke wegzutragen", erzählte Schneider mit einem Lachen.

Das Gewitter zog am Mittwochabend zwischen 20 und 22.30 Uhr über Haunsheim. Der stellvertretende Bauhofleiter Markus Tratzmiller sagte unserer Redaktion, so etwas habe er "noch nie erlebt". Die schwersten Unwetter im Landkreis gab es wohl im Gebiet zwischen Sontheim, Medlingen und Wittislingen, wie Wetterbeobachter Benjamin Grimm sagt. Der Hagelregen sei sehr punktuell vom Himmel gekommen, im Bachtal etwa sei es vergleichsweise ruhig gewesen, so Grimm. Auch aus der Gegend um Bissingen erreichten uns Bilder von großen Hagelkörnern. In Wertingen musste laut Informationen der Stadt sogar das Freibad schließen – voraussichtlich bis Samstag. Grund sind wohl Sturmschäden und eine Überprüfung der Bäume.

Lauinger Wetterbeobachter erklärt: So entsteht Hagelregen

Solche Gewitter entstünden, wenn sich in der Luft durch die Hitze viel Energie anstaue. Gebe es dann große Temperaturunterschiede in den Luftmassen, bilde sich Hagel, wie der Wettberbeobachter erklärt. Auch am Wochenende könnte es wieder stürmen. Doch wann und wie stark, kann Grimm nicht einschätzen. "Gewitter lassen sich einfach schwer vorhersagen."

Wie Kreisbrandrat Frank Schmidt informiert, seien die Aufräumarbeiten zum Unwetter von Dienstag auf Mittwoch weitestgehend abgeschlossen. Der Verein Donautal-Aktiv warnt jedoch weiterhin, Strecken zu meiden, die sich in der Nähe großen Bäumen befänden. Es handele sich dabei vor allem um Wege in Waldgebieten. Beschädigte Bäume könnten nach wie vor umstürzen, besonders bei Rad- und Wanderwegen sei Vorsicht geboten.

Starkes Unwetter hatte bereits am Dienstag den Landkreis heimgesucht

Ein heftiges Gewitter inklusive Sturm hatte von Dienstag- auf Mittwochnacht im Landkreis Dillingen für Schäden gesorgt. Dadurch kam es zu Ausfällen im Stromnetz. Im Landkreis Dillingen konzentrierte sich die Störung der LEW zufolge auf Kommunen im südlichen Landkreis wie Aislingen, Holzheim und Laugna, sowie auf einen Bereich nordwestlich von Höchstädt. In der Spitze seien im Landkreis schätzungsweise etwa 6500 Haushalte zumindest kurzzeitig von Stromausfällen betroffen gewesen. Die allermeisten Haushalte konnten noch in der Nacht durch Umschaltungen auf andere Leitungen wieder mit Strom versorgt werden.

Schon in der Nacht auf Mittwoch hatte es im Landkreis Dillingen ordentlich geblitzt, geregnet und gestürmt. Foto: Karl Aumiller (Archivbild)

Am Vormittag waren im Landkreis Dillingen die Störungen im Bereich der Mittelspannung laut einem Sprecher der LEW behoben. Es kam allerdings noch Ausfälle in einzelnen Straßenzügen in den Ortsnetzen und bei den Stromanschlüssen einzelner Haushalte. Die Einsatzkräfte waren vor Ort und arbeiteten mit Hochdruck an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Am Vormittag war alles wieder behoben.

Gewitter auf Mittwochnacht sorgt im Landkreis Dillingen für Stromausfälle

Im gesamten Netzgebiet von LEW Verteilnetz (LVN) kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zu Stromausfällen. Schwerpunkte lagen im westlichen und südlichen Netzgebiet, im Raum westlich und nördlich von Augsburg sowie im Bereich Landsberg. Einsatzkräfte seien bereits nachts im Einsatz gewesen, um in der zentralen Netzleitstelle von LVN, zum Großteil des Regierungsbezirks Bayerisch-Schwaben, durch Umschaltungen auf andere Leitungen die Stromversorgung für möglichst viele Haushalte schnellstmöglich wiederherzustellen, teilt die LEW mit.

Bis Mittwoch um 9 Uhr waren im gesamten Netzgebiet noch rund 90 Ortsnetzstationen und etwa 3200 Haushalte nicht wieder am Netz. Am Vormittag wurden noch die beschädigten Leitungen und Masten repariert. Schäden sind beispielsweise durch Bäume oder Äste entstanden, die von dem Sturm in die Leitung geweht wurden.

Feuerwehr rückt beim Sturm im Landkreis Dillingen 25- bis 30-mal aus

Laut der Polizeiinspektion Dillingen war im Landkreis Dillingen das „übliche“ passiert, ein paar Bäume und kleinere Äste seien auf Straßen gefallen. Die Feuerwehren seien auch noch am Vormittag weiterhin im Einsatz. Kreisbrandrat Frank Schmidt berichtet, dass die Feuerwehren etwa 25- bis 30-mal wegen des Unwetters ausgerückt seien. Aber das sei nicht „riesig dramatisch“ gewesen. Einmal quer durch den Landkreis entlang der Donau seien Bäume umgestürzt.

Von wenigen umgestürzten Bäumen und einigen abgerissenen Ästen berichtet auch der Lauinger Feuerwehrkommandant Martin Koller. Auch ein Trampolin und ein paar Verkehrsschilder seien durch den Sturm umhergewirbelt worden. Ähnlich ging es in Holzheim zu, wie Kommandant Bernd Friegel berichtet. Im Umkreis sei mehr los gewesen, die Wehren seien in Altenbaindt, Ellerbach und Glött wegen Bäumen auf der Straße alarmiert worden. Am Nachmittag gab es laut der Polizei keine Einsätze mehr wegen der Folgen des Gewitters. Das Gewitter führte insgesamt zu 160 Einsätze im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord.