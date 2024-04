Landkreis Dillingen

Erstkommunion im Landkreis Dillingen: Kinder erhalten Sakrament der Kirche

Plus Viele Kinder im Landkreis Dillingen kommen am Wochenende zur Kommunion. Was der Weiße Sonntag bedeutet und warum längst nicht immer an diesem Tag gefeiert wird.

Obenrum sind Blümchen und es glitzert ein wenig. Natürlich ist es weiß und es gibt noch das passende Jäckchen dazu. So beschreibt die achtjährige Mara Marlene Daum ihr Kleid. Nicht irgendeines - sondern ihr Kommunionkleid. "Das fühlt sich gut an. Wie eine Prinzessin", erzählt das Mädchen fröhlich. Sie ist eines von sieben Kindern aus dem Gundelfinger Stadtteil Peterswörth, das an diesem Wochenende erste Heilige Kommunion feiert. Am Samstagmorgen treffen sich die Peterswörther um 9.45 Uhr am Gemeindehaus, begleitet von der Musikkapelle geht es zum festlichen Gottesdienst um 10 Uhr. Dann empfangen die Buben und Mädchen in der katholischen Kirche erstmals das Sakrament, sprich das heilige Abendmahl. "Wir bekommen die Hostie", weiß Mara Marlene, die übrigens gemeinsam mit ihrem Zwillingsbruder Bastian Michael am Samstag Erstkommunion feiert. Er erzählt, dass er einen blauen Anzug anziehen wird. "Nicht mein erster", sagt er und Mama Heike Daum ergänzt lachend am Telefon: "Für eine Hochzeit hatte er schon einen anderen an."

Zwillinge aus Peterswörth

Ihre Zwillinge sind zwei von hunderten Kindern im Landkreis Dillingen, die in den kommenden Wochen Erstkommunion feiern. Der Weiße Sonntag ist der Sonntag nach Ostern und der Tag, an dem früher traditionell die Erstkommunion gefeiert wurde. Wie Michael Hahn, Gemeindereferent der Pfarreiengemeinschaft Wertingen, erklärt, leitet sich der Name von den weißen Gewändern ab, die die Täuflinge einst bei ihrer Taufe trugen. Diese fand früher in der Osternacht statt. Eine Woche später – am Weißen Sonntag – trugen die frisch Getauften diese Gewänder erneut zur Eucharistie. Heute erinnern die weißen Alben, die alle Kinder in Wertingen zur Erstkommunion kleiden, an die Taufe und diesen früheren Brauch, so Hahn. Deren Farbe ist ein Zeichen der Reinheit. Die Gewänder sind in Besitz der Pfarrei und werden gegen eine kleine Gebühr verliehen. Eingeführt wurden die Alben zu Zeiten von Pfarrer Rupert Ostermayers Vorgänger, Pfarrer Ludwig Michale.

