Erwartungen aus dem Kreis Dillingen an das neue Bundeskabinett

Der Kabinettstisch im Bundeskanzleramt in Berlin im Konferenzraum. Dort wird das neue Bundeskabinett tagen. Wer welches Amt bekleidet, ist inzwischen bekannt. Am Mittwoch wird der Bundestag in geheimer Abstimmung Olaf Scholz (SPD) zum Kanzler wählen. Danach werden die Ministerinnen und Minister im Schloss Bellevue ernannt und im Bundestag vereidigt.

Plus Am Mittwoch wird das neue Kabinett vereidigt. Welche Erwartungen haben die Menschen an die Ampelkoalition? Persönlichkeiten aus dem Kreis Dillingen antworten.

Von Horst von Weitershausen

Nach 16 Jahren mit der CDU-Kanzlerin Angela Merkel stellt sich am Mittwoch SPD-Mann Olaf Scholz den Abgeordneten des Deutschen Bundestages zur Wahl als Bundeskanzler einer Ampelkoalition aus SPD, FDP und Bündnis 90/die Grünen. Im Vorfeld dieser Bundeskanzlerwahl haben die zukünftigen drei Regierungsparteien über die Medien verlauten lassen, dass sie vieles anders und besser machen wollen als ihre Vorgänger, ganz nach dem Motto: „Mehr Fortschritt wagen“. SPD-Urgestein Dietmar Bulling aus Lauingen erhofft sich von der Regierung Scholz, mit konsequentem Vorgehen die Corona-Krise endlich in den Griff zu bekommen. Dies sollte ihm mit der für Bulling erfreulichen Berufung von Karl Lauterbach (SPD) als Gesundheitsminister auch gelingen.

