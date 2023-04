Erziehen ohne schimpfen? Eine Expertin aus Dillingen gibt Tipps

Wer gestresst ist, wird schnell mal laut – und bereut es schnell wieder. Wie man schimpfen vermeiden kann, dazu berät eine Erziehungsberaterin in Dillingen.

Die allermeisten Eltern möchten ihre Kinder gewaltfrei und wertschätzend erziehen, so die Erfahrung der Erziehungsberaterinnen der Katholischen Jugendfürsorge. Im Alltag läuft es mitunter aber anders als Mütter und Väter es sich vorgenommen haben, denn: Wenn Eltern selbst unter Druck oder Stress stehen, landen sie eher bei negativem Erziehungsverhalten wie Schreien, Schimpfen oder sogar körperlicher Gewalt. "Versuchen Sie stattdessen eine ermutigende Erziehungshaltung. Das stärkt die Beziehung zu Ihrem Kind und es fühlt sich geliebt und respektiert", sagt Antje Werner von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Dillingen. "Sie können an Ihrem Erziehungsverhalten arbeiten. Dafür ist es nie zu spät."

Um als Eltern zu lernen, anders mit Konfliktsituationen umzugehen, braucht es Übung – und die fällt leichter mit Begleitung oder Unterstützung. In Dillingen können sich Eltern an Antje Werner und ihr Team der KJF wenden. Konkret helfen die KJF-Expertinnen zum Beispiel in Einzelfallberatungen, aber auch mit den Elternkursen "Ermutigende Erziehung". Sie haben Tipps zusammengestellt, wie man weniger schimpft:

Weniger schimpfen heißt nicht alles durchgehen lassen

Weniger zu schimpfen bedeutet nicht automatisch, den Kindern alles durchgehen zu lassen. Um Grenzen zu setzen, können Eltern stattdessen auf Augenhöhe mit den Kindern kommunizieren: mit einem freundlichen und zugewandten, aber dennoch deutlichen und entschiedenen Ton.

Oft neigen Eltern in ganz bestimmten Situationen oder bei den gleichen Themen zum Schimpfen. Kennen Eltern ihre persönlichen "Wut-Punkte", können sie sich gedanklich darauf vorbereiten. Außerdem können sie konkrete Situationen vorbeugend verändern oder sich für diese Momente die Unterstützung von der Partnerin oder vom Partner holen.

Den Schimpf-Impuls unterdrücken

In akuten Stresssituationen kann es vorkommen, dass der Impuls zum Schimpfen hochkommt. Es hilft, zunächst tief durchzuatmen und bis zehn zu zählen. Durch diese Pause kann die Vernunft wieder mitarbeiten und gegen die reflexartige, eskalierende Reaktion des Schimpfens wirken. Nach der kurzen Pause fällt es wieder leichter, zu analysieren: Was ist jetzt wirklich wichtig? Wie kann ich anders reagieren – zum Beispiel aus der Situation herausgehen und dem Machtkampf damit entgehen? (AZ)

Info: KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Dillingen, St. Ulrichs Platz 3, 89407 Dillingen, Telefon: 09071/ 770390, E-Mail: eb.dillingen@kjf-kjh.de, kjf-kinder-jugendhilfe.de/erziehungsberatung.