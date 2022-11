Es gibt neue Mittel im Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner

Plus Die giftigen Haare der Raupen werden für Menschen nicht selten gefährlich. Im Landkreis Dillingen will man auf Biozide verzichten – und setzt auf Vögel und Leim.

Sie sind klein, oft sind es viele auf einmal, und ihre Haare können für Menschen gefährlich werden. Die Raupen des Eichenprozessionsspinners wurden in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zum Problem. Im Landkreis Dillingen hat man schon viel ausprobiert, um gegen die Tiere vorzugehen: saugen, brennen, vergiften. Oft ist das teuer und nicht unbedingt umweltverträglich. Denn den Bioziden fallen oft auch andere Insekten zum Opfer. Entlang der Kreisstraßen geht der Landkreis inzwischen anders vor. Vögel und eine Art Leim sollen das Problem lösen. Was hat's gebracht?