Es gibt wieder neue Corona-Regeln für den Landkreis Dillingen

Weil die Inzidenz weiter steigt, ist die bayernweite Verordnung um einen Monat verlängert worden. Trotzdem gibt es in manchen Bereichen Erleichterungen.

Aufgrund der aktuell weiterhin hohen und stark steigenden Infektionszahlen im gesamten Freistaat Bayern hat die Bayerische Staatsregierung die Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung um weitere vier Wochen bis zum 20. August verlängert. Gleichzeitig wurden in Bezug auf die Testpflicht mit Wirkung zum 23. Juli folgende Erleichterungen beschlossen, wie das Landratsamt am Dienstagnachmittag mitteilt.

Testerfordernisse für Beschäftigte in Krankenhäusern in Dillingen

Die Testerfordernisse für Beschäftigte in Krankenhäusern werden auf den Schutz besonders vulnerabler Patienten fokussiert. Somit unterliegen künftig in Krankenhäusern nur noch Beschäftigte, die auf Stationen oder in Bereichen mit besonders vulnerablen Patienten eingesetzt sind, einem Testerfordernis. Besonders vulnerabel sind Patienten, bei denen aufgrund ihres Alters oder ihres Gesundheitszustandes ein stark erhöhtes Risiko für einen schweren oder tödlichen Krankheitsverlauf von COVID-19 besteht. Die Krankenhäuser haben die Stationen und Bereiche des Krankenhauses mit besonders vulnerablen Patienten in ihren Hygieneplänen zu benennen und den Beschäftigten bekannt zu geben.

Die Testfrequenz bleibt für Beschäftigte, die auf Stationen oder in Bereichen mit besonders vulnerablen Patienten eingesetzt sind, unverändert, d.h. im Sinne der COVID-19-Schutzmaßnahmenausnahmenverordnung geimpfte und genesene Beschäftigte der entsprechenden Bereiche müssen sich weiter zweimal wöchentlich testen, nicht geimpfte und genesene Beschäftigte in solchen Bereichen benötigen weiterhin arbeitstäglich einen Test. Für alle übrigen Beschäftigten der Krankenhäuser entfällt jedoch das Testerfordernis, steht es in der Pressemitteilung. Und weiter: Die Möglichkeit der Krankenhäuser, auf Grundlage eigenen Rechts, etwa aufgrund des Hausrechts oder eines arbeitsrechtlichen Direktionsrechts, weitergehende Testerfordernisse im Krankenhausbereich anzuordnen, bleibt unberührt.

Für Besuch in Wertinger oder Dillinger Klinik braucht es einen Test

Die Testerfordernisse für Besucher der Krankenhäuser bleiben ebenfalls unverändert. Diese benötigen unabhängig von ihrem Impf- oder Genesenenstatus bei jedem Besuch einen aktuellen negativen Testnachweis. Die Testerfordernisse in Justizvollzugsanstalten sowie sonstigen Einrichtungen, in denen dauerhaft freiheitsentziehende Maßnahmen stattfinden, werden aufgehoben und damit an die Teststrategie und die Coronavirus-Testverordnung des Bundes angepasst. Für Maßregelvollzugseinrichtungen, die Krankenhäuser sind, finden jedoch weiterhin die für Krankenhäuser geltenden Testerfordernisse Anwendung. (AZ)

