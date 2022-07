Es ist zu trocken: Landkreis Dillingen ist zum Wassersparen aufgerufen

Das Dillinger Landratsamt klärt auf, was wasserrechtlich überhaupt erlaubt ist. Und es gibt eine eindringliche Bitte.

Die zurückliegenden ungewöhnlich niederschlagsarmen Wochen haben zwischenzeitlich in den einzelnen Flüssen und Bächen in der Region zu Niedrigwasserständen oder gar zur Austrocknung geführt. Infolge der Trockenperiode und der damit einhergehenden Wasserknappheit ist zudem verstärkt festzustellen, dass im zunehmenden Maße mittels Pumpen Wasser zur Bewässerung der Pflanzen (Rasen), Sportplätze und so weiter aus diesen Gewässern entnommen wird.

Hitzewelle im Kreis Dillingen bleibt nicht ohne Folgen für die Tiere

Diese Entwicklung muss mit einer gewissen Sorge betrachtet werden, zumal die ohnehin wenig Wasser führenden Fließgewässer durch diese Maßnahmen noch zusätzlich belastet werden. So teilt es das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Dies könne auf den Bestand der dort lebenden Wassertiere, wie Fische, Krebse ... nicht ohne Folgen bleiben.

Das Landratsamt nimmt diesen Sachverhalt zum Anlass, um auf gewisse wasserrechtliche Bestimmungen, was die Entnahme von Wasser aus Gewässern (oberirdische Gewässer wie Fließgewässer, Seen und Grundwasser) anbelangt, hinzuweisen: Die Entnahme von Wasser aus einem oberirdischen Gewässer ist grundsätzlich wasserrechtlich erlaubnispflichtig. Ausgenommen hiervon ist, soweit eine erhebliche Beeinträchtigung des Gewässers und seiner Ufer sowie der Tier- und Pflanzenwelt nicht zu erwarten ist, unter anderem lediglich das Schöpfen von Wasser mit Handgefäßen sowie in geringen Mengen für das nicht unmittelbar aus dem Gewässer zu tränkende Vieh (hierzu ist auch die Entnahme mittels Pumpe und Entnahmeleitung zulässig) und den häuslichen Bedarf der Landwirtschaft.

Wassermenge darf nicht wesentlich vermindert werden

Ferner dürfen Eigentümer oder die durch sie berechtigten Personen von oberirdischen Gewässern zur Deckung des eigenen Bedarfs erlaubnisfrei Wasser entnehmen, jedoch nur, wenn dadurch andere nicht beeinträchtigt werden und keine nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit, keine wesentliche Verminderung der Wasserführung sowie keine andere Beeinträchtigung des Wasserhaushalts zu erwarten sind. Gleiches gilt für die Eigentümer und Nutzungsberechtigten der an oberirdische Gewässer unmittelbar grenzenden Grundstücke (Anlieger).

Sportplatz wässern ist nicht pauschal erlaubt

In diesem Zusammenhang weist das Landratsamt darauf hin, dass Brunnen zur Beregnung landwirtschaftlicher Kulturen und beispielsweise von Sportplätzen einer wasserrechtlichen Erlaubnis bedürfen. Derzeit gehen vermehrt Anzeigen über übermäßigen Wasserverbrauch im Landratsamt ein. Angesichts der derzeitigen Wettersituation bittet das Landratsamt daher alle Bürgerinnen und Bürger, mit dem knappen Gut Wasser sorgsam umzugehen, um die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushalts nicht zu gefährden. (AZ)

