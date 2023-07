Landkreis Dillingen

Es juckt und brennt: Erste-Hilfe-Tipps bei Mückenstichen

Plus So schön der Sommer ist, er hat auch seine nervigen Begleiterscheinungen. Experten aus dem Landkreis Dillingen verraten, was wirklich hilft - schnell und natürlich.

Sommer, Sonne, Mückenstich? Das feucht-warme Wetter im Landkreis Dillingen bietet derzeit perfekte Bedingungen für Mücken und Co. Was für die Artenvielfalt gut ist, kann im Einzelfall ganz schön unangenehm sein. Das weiß auch Jürgen Brünnet, der in Wertingen eine Praxis für Naturheilverfahren hat: „An Insektenstichen haben wir einiges in den vergangenen Tagen in der Praxis gehabt.“ Wer die richtigen Mittel kennt, könne jedoch schnell Abhilfe schaffen. Aber, das betont auch Brünnet: "Bei Kopfschmerzen, Schwindel und Atemnot kann es ein allergischer Schock sein. Dann die 112 anrufen."

Unterthürheimerin empfiehlt Lavendelöl

"Kräuterfrau" Maria Burlefinger aus Unterthürheim empfiehlt unter anderem stark riechendes Lavendelöl: „Das übertüncht den eigenen Körpergeruch.“ Kratzt und juckt es dennoch, hilft es, Spitzwegerich zu zerreiben. Wem pflanzliche Öle nicht reichen, für den hat Verena Sapper von der Martinus-Apotheke in Wertingen Tipps. Mittel wie "AntiBrumm" und "Mosquito protect parat". Für den Härtefall gebe es das Kortisongel "Soventol". Bei Kindern und Allergikern rät Sapper: „Eine kleine Menge auftragen oder das Kühlgel Fenistil nehmen.“ Älteren Menschen empfiehlt sie kühlende Wickel mit Retterspitz: „Unverdünnt auftragen oder einen Zwiebelverband anlegen.“

