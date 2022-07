Es sind im Landkreis Dillingen immer noch 342 Lehrstellen unbesetzt

Die Arbeitslosenquote ist im Landkreis Dillingen im Juli mit 2,3 Prozent gleich geblieben. Die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze ist immer noch hoch.

Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth mit den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm ist leicht auf 2,1 Prozent gestiegen; im Juni lag sie bei 2,0 Prozent und vor einem Jahr bei 2,3 Prozent. Im Kreis Dillingen allein liegt die Arbeitslosenquote im Juli wie bereits im Juni bei 2,3 Prozent. Aktuell sind 1294 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 18 mehr als im Vormonat und 22 weniger als vor einem Jahr.

"Saisonüblicher Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen"

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, analysiert die aktuelle Entwicklung so: "Wir verzeichnen einen saisonüblichen Anstieg der Arbeitslosigkeit bei den jungen Menschen bis unter 25 Jahren. Wie in jedem Jahr beenden viele junge Menschen in den Sommermonaten ihre schulische oder berufliche Ausbildung. Nicht immer haben sie einen nahtlosen Anschluss in ein Beschäftigungsverhältnis und müssen sich vorübergehend arbeitslos melden." Aktuell seien 125 Personen bis zum Alter von 25 Jahren arbeitslos gemeldet, 26 oder 26,3 Prozent mehr als im Juni, berichtet Paul.

Im Juli haben sich 402 Menschen in der Region arbeitslos gemeldet, im Gegenzug konnten 381 die Arbeitslosigkeit beenden. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist laut Pressemitteilung weiterhin hoch. 872 freie Arbeitsstellen (29 mehr als vor einem Monat und 68 mehr als im Vorjahr) waren im Landkreis Dillingen unbesetzt. Bei 80 Prozent der gemeldeten Stellen liegen die Anforderungen auf Fachkraftniveau und höher. Dagegen sind nur rund 46 Prozent der Arbeitslosen Fachkräfte oder Spezialisten. Die vorderen zehn Bereiche, in den Personal gesucht wird, sind laut Agentur: Lager, Verkauf, Maschinenbau, Metallbearbeitung, Büro- und Sekretariat, Metallbau, Berufskraftfahrer, Bediener Hebeeinrichtung, Bauelektrik und Berufe in der spanenden Metallbearbeitung.

99 junge Menschen suchen noch nach einem Ausbildungsplatz

Von Oktober 2021 bis Juli 2022 wurden insgesamt 659 offene Berufsausbildungsstellen von den Betrieben gemeldet, 77 beziehungsweise 10,5 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber lag hingegen bei 440. Das entspricht einem Rückgang von 102 beziehungsweise 18,8 Prozent. Bisher sind noch 342 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig sind 99 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer anderen Alternative. Das Angebot an offenen Ausbildungsstellen kann ganz einfach mit dem Handy über die Jobbörse auf www.arbeitsagentur.de abgerufen werden.

