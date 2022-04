Es werden weiter Wohnungen für Geflüchtete im Kreis Dillingen gesucht

Einerseits konnten bereits 135 Geflüchteten aus der Ukraine Wohnungen im Dillinger Land vermittelt werden. Andererseits, so Landrat Schrell, ist die Nachfrage weiterhin groß.

Dillingens Landrat Leo Schrell bedankt sich in einer Pressemitteilung bei allen, die dem Landratsamt private Wohnraumangebote für Geflüchtete gemeldet haben. Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine sind insgesamt rund 150 Zimmer- und Wohnungsangebote mit unterschiedlicher Anzahl an Plätzen zusammengekommen.

Katja Finger, die Wohnungslotsin des Landkreises, die sich bereits seit mehr als sieben Jahren sehr engagiert und erfolgreich um die Wohnungsvermittlung von Asylbewerbern kümmert, konnte zusammen mit ihrem eifrigen Team bereits 135 ukrainische Geflüchtete in Privatwohnungen unterbringen. „Diese Welle der Hilfsbereitschaft und ein Restbestand an staatlichen dezentralen Unterkünften haben bisher dafür gesorgt, dass alle Flüchtlinge aus der Ukraine in regulären Wohnungen untergebracht werden konnten", freut sich Landrat Schrell.

Auch das Dillinger Landratsamt ist als Mieter weiter auf der Suche

Wegen des weiterhin anhaltenden Zustroms an Flüchtlingen werden auch die restlichen noch vorliegenden Wohnraumangebote geprüft und möglichst zeitnah an ukrainische Geflüchtete weitervermittelt. Der Landrat bittet alle Personen, die noch an einer privaten Aufnahme von Flüchtlingen interessiert sind, sich mit dem entsprechenden Kontaktformular, das auf der Internetseite des Landratsamtes unter der Rubrik „Ukraine“ hinterlegt ist, zu melden. Besonders gesucht sind hierbei komplett abschließbare Wohneinheiten.

Da aufgrund der anhaltenden Kampfhandlungen in der Ukraine auch in den nächsten Wochen und Monaten noch mit einem Zuzug und einer verstärkten staatlichen Zuweisung von Flüchtlingen zu rechnen ist, ist auch das Landratsamt als Mieter weiterhin intensiv auf der Suche vor allem nach kompletten Häusern, die sich längerfristig als dezentrale Asylbewerberunterkünfte eignen.

„Wichtig ist hierbei, dass die Eigentümer ihre Objekte, sofern sie geeignet sind, längerfristig an den Freistaat Bayern, vertreten durch das Landratsamt, vermieten und neben ukrainischen Geflüchteten dort dann bei Bedarf auch Personen anderer Nationalitäten untergebracht werden können“, betont Schrell.

Lesen Sie dazu auch

So kann man mit dem Dillinger Landratsamt in Kontakt treten

Potenzielle Vermieter, die Interesse an einem länger laufenden Mietvertrag haben, können ihre Angebote auf der Homepage des Landkreises unter „Informationen zum Ukraine-Konflikt“ ebenfalls direkt mittels Kontaktformular an das Team Asyl und Integration übermitteln. Die Wohnungs- und Immobilienangebote werden dann zeitnah von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamtes besichtigt, um baldmöglichst einen Mietvertrag abzuschließen.

Um dem Informationsbedürfnis von Geflüchteten, Aufnehmenden und Ehrenamtlichen gerecht zu werden, wurden speziell zum Themenkomplex „Ukraine“ die wichtigsten Informationen in der IntegreatApp hinterlegt, die stetig aktualisiert wird. (pm)