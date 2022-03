Etwa 150 Geflüchtete aus der Ukraine werden in Gundelfingen erwartet

In drei Bussen kommen die Menschen an der Kreissporthalle in Gundelfingen an. Wie es für sie dort weitergeht.

Lange hatte sich der Landkreis darauf vorbereitet, am Freitag sollte es dann so weit sein: Drei Busse mit etwa 150 Menschen aus der Ukraine, die von Berlin aus weiterverteilt wurden, wurden in der Kreissporthalle in Gundelfingen erwartet.

Bis Redaktionsschluss waren sie allerdings noch nicht eingetroffen. Trotzdem standen am späten Nachmittag bereits THW, Notfallseelsorger des BRK, Mitarbeiter des Landratsamts und freiwillige Helfer bereit. Und so läuft die Ankunft ab: Die Ankommenden kommen erst in zwei extra dafür aufgebaute Zelte, in denen sie auf Corona getestet und mit Getränken, Essen und Hygieneartikeln versorgt werden.

Auf Plakaten steht auf Ukrainisch, was bestimmte Signale bedeuten

Danach geht es zur Registrierung und in die Halle. Übernachten werden die meisten dort aller Voraussicht nach aber nur ein Mal. Am Samstag sollen sie bereits in Unterkünfte einziehen können, die im ganzen Landkreis zur Verfügung stehen.

Im Gebäude hatte man extra auch WLAN eingerichtet. Außerdem stehen Sim-Karten fürs Handy zur Verfügung, damit die Geflüchteten bei Bedarf schnellstmöglich Kontakt in die Heimat aufbauen können. Und auch daran wurde gedacht: Auf großen Plakaten steht auf Ukrainisch, was verschiedene Signale, wie etwa Sirenenheulen, bedeuten – damit sich niemand erschreckt. (dz)