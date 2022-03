Landkreis Dillingen

vor 50 Min.

Etwa 40 Menschen erkranken im Kreis Dillingen jährlich an Darmkrebs

Plus Bei einer Darmspiegelung können Vorstufen der Erkrankung rechtzeitig erkannt werden. Ab welchem Lebensalter diese Untersuchung anzuraten ist.

Von René Rosin

Der Monat März ist Vorsorgemonat in Sachen Darmkrebs. Vor 20 Jahren wurde diese deutschlandweite Aktion von der Felix-Burda-Stiftung, der Deutschen Krebshilfe und der Stiftung Lebensblicke ins Leben gerufen. Darmkrebs ist sowohl bei Frauen als auch bei Männern die dritthäufigste Krebserkrankung: Jedes Jahr erkranken in Deutschland circa 60.000 Menschen daran, 24.000 versterben. Unsere Redaktion hat mit dem Dillinger Internisten Dr. Karl-Heinz Kastner, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, über diese Erkrankung und deren Diagnose gesprochen.Was verbirgt sich hinter dem Begriff Darmkrebsvorsorge?

