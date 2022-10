Landkreis Dillingen

vor 32 Min.

Ex-Vorsitzender des Tierheims widerspricht: "Die Schandflecken wurden beseitigt"

Plus Der langjährige Vorsitzende des Tierschutzvereins für den Landkreis Dillingen, Johann Rechthaler, sieht sich in ein falsches Licht gerückt. Er will einiges klarstellen.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Johann Rechthaler ist beim Besuch unserer Redaktion deutlich anzumerken, dass er sich in ein falsches Licht gerückt fühlt. 27 Jahre lang hat der Banker den Tierschutzverein für den Landkreis Dillingen geleitet. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung Mitte September haben Tierheimleiterin Ariane Dallmaier (Vorsitzende) und Melanie Gorcica (Zweite Vorsitzende) das Ruder übernommen (wir berichteten). Dem früheren Vorsitzenden Rechthaler, der nicht erschienen war, gewährten die Mitglieder keine Entlastung. Es hätten, so hieß es, unter anderem Mitgliederlisten und Dokumente, etwa Listen mit den Zuwendungen sowie das Auto gefehlt. Bereits Anfang Juli hatte Ariane Dallmaier auf die Probleme im Höchstädter Tierheim aufmerksam gemacht. Von alten Containern, in denen Tiere (und Menschen) untergebracht sind, und einem über dem Gelände hängenden Starkstromkabel war die Rede. Und – neben einem zu knappen Etat – von einem eklatanten Personalmangel. Rechthaler widerspricht nun in einigen Punkten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen