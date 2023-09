Landkreis Dillingen

Experte erklärt, was Wärmepumpen bringen

So kann sie aussehen, die Wärmepumpe. Über ihre Funktionsweise klärte in Lauingen kürzlich ein Experte auf.

Plus Bei einem Vortrag in Lauingen geht es um die Zukunft des Heizens. Experten klären über Wärmepumpe und Fernwärme auf.

Die Heizsaison naht und das Heizen in Deutschland soll klimafreundlicher werden. Das hatte der Bundestag am 8. September beschlossen. Passend dazu war am Dienstag voriger Woche wieder einmal ein Wärmepumpengipfel in Berlin mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Ebenfalls passend ging es am Donnerstagabend im Lauinger Stadeltheater um Wärmepumpe und Fernwärme. Eingeladen hatte Habecks Lauinger Basis. Der hiesige Grünen-Ortsverein wollte unter dem Motto „A ghoizt is – Heizen mit erneuerbarer Energie“ auf lokaler Ebene die Vorteile der Wärmepumpe und Fernwärme näher an Frau und Mann, in Wahlkampfzeiten natürlich auch an Wählerin und Wähler, bringen. Schließlich ist am 8. Oktober Wahltag in Bayern. Und so moderierte Grünen-Landtagskandidat Constantin Jahn die Veranstaltung, unterstützt von den Ortsvorsitzenden Janna Kigele und Dietmar Uhl. Mit dabei: Nicolas Rehault, Forscher am Fraunhofer-Institut.

Wärmepumpe und Fernwärme standen im Mittelpunkt einer Veranstaltung, zu der der Ortsverband der Grünen eingeladen hatte. Deren Sprecher Janna Kigele (rechts) und Dietmar Uhl (links) flankieren die Experten Tizian Freytag von GP Joule (zweiter von links) und Nicolas Réhault vom Fraunhofer-Institut (dritter von links). Zweiter von rechts Constantin Jahn, Landtagskandidat der Grünen. Foto: Hans Gusbeth

Von ihm erhielten die Zuhörer im fast gefüllten Stadeltheater zu Beginn einen Grundkurs zum Thema Wärmepumpe. Rehault hob dabei die „zentrale Rolle der Wärmepumpe als Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung des Wärmesektors“ hervor. Der Wissenschaftler zeigte deren Funktionsweise, Potenziale, Einsatzmöglichkeiten und Vorteile auf. Ein bundesweiter Feldversuch seines Instituts mit über 400 Wärmepumpen habe die hohe Effizienz auch in Bestandsgebäuden bewiesen. Zwar sei es immer besser vorher ein Haus zu sanieren, aber „das ist in den meisten Fällen nicht notwendig für einen effizienten Betrieb der Wärmepumpe“. Allerdings würden in unsanierten Häusern „Vorlauftemperaturen von 55 Grad oder höher benötigt“. Die Wärmewende stehe vor zahlreichen Herausforderungen wie hoher Investitionsbedarf, Strompreise, Bürokratie-Abbau oder Neuausrichtung im Handwerk, betonte Rehault.

