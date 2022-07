Fährst du noch oder radelst du schon? Aktion im Kreis Dillingen startet

Das Volksbegehren Radentscheid Bayern wird auch im Landkreis Dillingen umgesetzt. Das sind die Ziele.

Menschen aus dem ganzen Landkreis Dillingen haben sich am Dienstag getroffen, um die Unterstützung des Volksbegehrens Radentscheid Bayern zu planen. Anwesend waren Mitglieder des Bund Naturschutz, von Bündnis90/ Die Grünen und weitere interessierte Bürgerinnen und Bürger. Das Volksbegehren, das vor allem vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), vom VCD (Verkehrsclub Deutschland) und vom Bund Naturschutz initiiert wurde, strebt ein Radgesetz für Bayern an, steht es in der Pressemitteilung. Mit diesem Radgesetz werden sechs zentrale Ziele verfolgt:

Steigerung des Anteils des Radverkehrs am Gesamtverkehr von 11 auf 25 Prozent im Jahr 2030 Sichere und komfortable Radwege Keine Verkehrsunfälle mehr mit schweren Personenschäden oder Todesfolgen (Vision Zero) Förderung des Umweltverbunds, d.h. Ausbau und Förderung der Kombinierbarkeit von Fuß- und Radverkehr und ÖPNV Mehr Radschnellverbindungen, d.h. kreuzungsfreie und direkte Überland-Radwege Flächenversiegelung sorgfältig abwäge 7 Bilder Rauf aufs Radl: Eine Familientour mit vielen Erlebnissen Foto: Andreas Lode

Manche Radwege im Kreis Dillingen führen ins Nichts

Auch im Landkreis Dillingen fehlen an vielen Straßen Radwege und einige Radwege enden gerade in den Städten immer wieder plötzlich im Nichts, so die Verantwortlichen im Kreis. Aufgrund des Klimawandels sei es aber nach Ansicht der Unterstützerinnen und Unterstützer dringend nötig, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass viel mehr Menschen immer wieder ihr Auto stehen lassen und das Fahrrad benutzen wollen und können. Das Radgesetz stellt somit einen wichtigen Schritt zur notwendigen Mobilitätswende dar.

Unterschriftenlisten liegen in Geschäften aus

In den folgenden Geschäften und Restaurants liegen bereits Unterschriftenlisten aus: Restaurant Roggenkugel ( Dillingen), Bike&Tec (Lauingen), Radhaus (Lauingen), Fahrradwelt Hausmann (Gundelfingen), Vogtei-Apotheke (Bachhagel). Für die nächsten Wochen sind zusätzlich in den Städten Infostände geplant. Menschen, die das Volksbegehren aktiv unterstützen möchten, können sich an die Ansprechpartner Roswitha Stöpfel (Telefon 09073/921988) und Lars Lenz (Telefon 09072/6578) wenden. (pm)

Lesen Sie dazu auch