Fällt im Landkreis Dillingen bald der erste Schnee?

Es wird täglich kälter, die ersten frostigen Nächte haben wir hinter uns. Und unser Wetterbeobachter kündigt weiße Flocken für den dritten Advent an.

Es weihnachtet sehr – auch im Landkreis Dillingen. An jedem Wochenende finden wundervolle Weihnachtsmärkte in den Städten und Dörfern statt. Die ersten Christbäume stehen bereits, täglich werden die Türchen im Adventskalender weniger. Ganz bald ist Heiligabend. Was fehlt: Schnee. Zumindest gehören die weißen Flocken für die meisten Menschen im Winter, speziell zur Weihnachtszeit, dazu.

Und genau vor einem Jahr, am 8. Dezember 2021, gab es im Kreis Dillingen so viel Schnee wie dann den ganzen Winter nicht mehr. Unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm erinnert sich gut: "Wir hatten an diesem Tag in Bachhagel beispielsweise 25 Zentimeter Schnee." Damit müssen wir die nächsten Tage wohl nicht rechnen, meint er weiter. Aber Grimm macht Hoffnung auf einen weißen dritten Advent.

Ein Tief kommt aus Richtung Adria über Österreich

Er erklärt, dass ein sogenanntes VB-Tief erwartet wird. Das sind Tiefdruckgebiete, die in der Regel von der Adria nordwärts über Österreich und Ungarn nach Tschechien und Polen ziehen. Die Besonderheit dabei: Oft bringen diese Tiefs Wetterextreme mit sich – Dauerregen im Sommer oder Schneeeinbruch im Winter. Und aktuell? "Die Modelle sind ganz unterschiedlich, sicher kann man es noch nicht sagen. Aber momentan schaut es so aus, als würde das Tief uns nur streifen", sagt Grimm. Es deute sich an, dass es mehr in Richtung Osten ziehe. Aber: "Da kann es auf hundert Kilometer ankommen."

Für den Landkreis Dillingen heißt das laut Benjamin Grimm, dass es schneien kann, die großen Mengen wohl aber nicht vom Himmel fallen. So der Stand Mittwochabend. Der Wetterbeobachter geht aber davon aus, dass es pünktlich zum dritten Adventswochenende höchstwahrscheinlich auch im Kreis Dillingen weiß wird. Oder wie er es formuliert: "Es könnte für den ersten Schnee im Kreis Dillingen reichen."

Es wird kalt im Landkreis Dillingen

Was er sicher sagen kann: Es wird kalt. Richtig kalt. "Ab jetzt bis auf jeden Fall Mitte nächster Woche wird es täglich kälter. Da können bei Nacht auch bei günstigen Lagen Minustemperaturen im zweistelligen Bereich möglich sein", sagt er voraus.

