Landkreis Dillingen

vor 18 Min.

Fahrermangel im ÖPNV: Busse im Kreis Dillingen fallen aus

Plus Im Landkreis Dillingen fallen Busfahrten aus oder es kommt zu Verspätungen. Grund dafür sind Fahrermangel und krankheitsbedingte Ausfälle bei der Schwabenbus GmbH.

Von Susanne Klöpfer Artikel anhören Shape

Fahrgäste warten vergeblich auf den Bus – eine Situation, die es an den Haltestellen im Landkreis Dillingen in den vergangenen Tagen immer wieder gab. Und die sich wahrscheinlich in den kommenden vier Wochen wiederholen wird. Es kommt zu Kursausfällen in den Nebenverkehrszeiten zwischen 4 und 6 Uhr morgens sowie ab 16 Uhr, wie die Dillinger Schwabenbus GmbH mitteilt. Die Schülerbeförderung habe oberste Priorität. Allerdings könne es durch den reduzierten Fahrzeugeinsatz und umlaufbedingt zu vollen Bussen sowie zu Verspätungen kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen