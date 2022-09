Fahrradclub ADFC sammelt Unterschriften beim Radelspaß

Beim Donautal Radelspaß fanden sich viele Unterstützer des Radentscheids. Es geht um mehr und bessere Radwege.

Erstmals nahm der ADFC Donau-Ries in diesem Jahr mit einem Stand am Donautal Radelspaß teil. Geboten waren neben Informationen rund ums Radeln mit dem ADFC und der Codierung von Rädern hauptsächlich Gespräche und Informationen zum Bayerischen Radentscheid, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits im Juni hatte sich ein breites Bündnis mit den Donau-Rieser Kreisverbänden von ADFC, Bündnis 90/Die Grünen, Bund Naturschutz, der Grünen Jugend, der Jusos, der ÖDP und der SPD gebildet, um sich für ein bayernweites Radgesetz einzusetzen. Zunächst geht es in einem ersten Schritt darum, bayernweit 25.000 Unterschriften zu sammeln, damit ein Volksbegehren und anschließend ein Volksentscheid überhaupt gestartet werden können. Die Zeit, diese 25.000 Unterschriften zu sammeln, nähert sich dem Ende; der Donautal Radelspaß war daher eine gute Gelegenheit, den Menschen dieses Thema näherzubringen, schreibt der ADFC in seiner Pressemitteilung.

Der ADFC Donau-Ries hat ein klares Ziel

Gerade bei uns auf dem Land könnten viel mehr Kurzstrecken mit dem Rad zurückgelegt werden. Dafür braucht es aber gut ausgebaute Radwegenetze und eine Verkehrsgestaltung, die das Radfahren sicherer macht. „Ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel der Schulweg“, erläutert Johannes Thum, Zweiter Vorsitzender des ADFC Donau-Ries. „Wir als ADFC begrüßen daher die Aktion des Landkreises Donau-Ries `Mit dem Rad zu Kita und Schule` und unterstützen sie als offizieller Partner. Erst wenn jeder Politiker die Frage, ob er sein Kind diesen Weg alleine mit dem Fahrrad fahren lassen würde, mit einem klaren Ja beantwortet, haben wir ein Ziel erreicht“, so Thum weiter.

Sobald die 25.000 Unterschriften bayernweit erreicht, geprüft und eingereicht sind, kann das Volksbegehren gestartet werden. Dann müssen in kurzer Zeit eine Million Unterschriften geleistet werden. Dafür muss jeder in seine Gemeinde gehen. „Wir appellieren an alle, denen Sicherheit im Verkehr wichtig ist, auf die öffentlichen Aufrufe zu achten und ihre Unterschrift zu leisten,“ so Thum. Das werde wohl Anfang nächsten Jahres soweit sein. Mehr Informationen zum Radentscheid gibt es online unter www.radentscheid-bayern.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch