Fahrzeug ummelden nach dem Umzug: So geht’s richtig

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt oft mit einem Umzug – neue Umgebung, neue Nachbarn, neues Zuhause. Was viele dabei vergessen: Auch das Auto muss mit umziehen – zumindest auf dem Papier. Wer sein Fahrzeug nicht fristgerecht ummeldet, riskiert ein Bußgeld. Die Zulassungsbehörde Dillingen erklärt, worauf es jetzt ankommt.

Wann muss ein Fahrzeug umgemeldet werden?

Laut §15 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) ist jeder Fahrzeughalter verpflichtet, Adressänderungen unverzüglich der zuständigen Zulassungsbehörde mitzuteilen. Das gilt sowohl bei einem Umzug innerhalb des bisherigen Zulassungsbezirks (Adressänderung im Fahrzeugschein) als auch bei einem Wechsel in einen anderen Zulassungsbezirk (Umschreibung des Fahrzeugs).

Fahrzeug ummelden: Welche Unterlagen werden benötigt?

Zuerst muss sich die Person, die umgezogen ist, am neuen Wohnsitz beim Einwohnermeldeamt anmelden. Für die Auto-Ummeldung selbst werden folgende Unterlagen benötigt:

Personalausweis oder Reisepass mit Meldebestätigung

Die Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)

Bei Namensänderung (z. B. durch Heirat): zusätzlich die Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)

Wer ein älteres Modell fährt, also eines mit Fahrzeugpapieren, die vor dem 1. Oktober 2005 ausgestellt wurden, sollte Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief mitbringen Diese werden gegen die neuen Dokumente (Zulassungsbescheinigung Teil I und II) ausgetauscht. Der alte Fahrzeugbrief darf mit Ungültigkeitsvermerk behalten werden.

Was kostet die Ummeldung?

Die Gebühren liegen – je nach Einzelfall – zwischen 12 Euro und etwa 30 Euro. Der bisherige Fahrzeugschein wird eingezogen und Sie erhalten eine aktualisierte Zulassungsbescheinigung Teil I.

Was passiert, wenn man die Ummeldung vergisst?

Bei einer Verkehrskontrolle kann das Versäumnis ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen. Die Behörde rät daher dringend, die Ummeldung zeitnah nach dem Umzug vorzunehmen.

Kann man sein Auto auch online ummelden?

Laut Homepage des Landratsamtes ist dies inzwischen möglich. Privatpersonen brauchen dafür laut Verkehrsministerium einen Personalausweis mit Online-Ausweisfunktion, eine eID-Karte oder einen elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) jeweils mit freigeschalteter eID-Funktion inklusive sechsstelliger PIN und Smartphone mit kostenloser „AusweisApp“ oder ein Kartenlesegerät. Alternativ kann die BundID mit ELSTER-Zertifikat oder eID/eAT-Authentifizierung verwendet werden.

Wem das zu kompliziert ist, der kann wie gehabt zur Zulassungsstelle in Dillingen oder Wertingen gehen. Wer nicht auf einen Termin warten will, kann diesen immerhin auch online vereinbaren. (AZ)

Kontakt & Öffnungszeiten:

Kfz-Zulassungsbehörde, Große Allee 25, Dillingen; Tel.: 09071/51-321, E-Mail: kfz-zulassung@landratsamt.dillingen.de.

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 07.30 – 12.30 Uhr; Di. & Do.: zusätzlich 14– 17.30 Uhr

Außenstelle Wertingen: Schulstraße 10; Tel.: 08272/5729

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 8 – 12 Uhr; Do.: zusätzlich 14 – 18 Uhr

Weitere Infos unter www.landkreis-dillingen.de.