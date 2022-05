„Falsche Anzeige“: Freie Wähler rügen "unfairen" CSU-Wahlkampf

Plus Ein Statement des BBV-Kreisobmanns Beyrer für den Dillinger CSU-Landratskandidaten Christoph Mettel im Aschberg-Amtsblatt sorgt für Wirbel. Davon habe er nichts gewusst.

Zwei Wochen vor der Dillinger Landratswahl nimmt der Wahlkampf richtig Fahrt auf. Die Freien Wähler kritisieren eine „falsche Anzeige“ im Amtsblatt der Aschberg-Kommunen, mit der im Namen des Bauernverbands-Kreisobmanns Klaus Beyrer für den CSU-Landratskandidaten Christoph Mettel geworben wurde.