Falsche Polizeibeamten rufen im ganzen Landkreis an

Falsche Polizeibeamte haben am Montag fünf Menschen im Landkreis Dillingen angerufen und wollten sie in Angst versetzen.

Im Landkreis Dillingen haben am Montag mehrmals falsche Polizeibeamte angerufen. Fünf Menschen aus den Bereichen Haunsheim, Wertingen, Höchstädt und Holzheim meldeten sich daraufhin bei der Polizeiinspektion Dillingen. Dort teilten die Opfer mit, dass im Zeitraum von 19.45 Uhr bis 21.30 Uhr falsche Polizeibeamte bei ihnen angerufen hatten.

In allen Fällen wurde die übliche Geschichte von einem angeblichen Einbruch in der Nachbarschaft erzählt. Bei einigen Anrufen wurde zudem eine gespoofte Telefonnummer angezeigt. Das ist die Vorwahl von Hamburg 040 sowie die Nummern der Notrufe 110 und 112. Durch die Anrufe sollten die Anwohnerin Angst versetzt werden, damit bei weiteren Telefonaten nach Wertgegenständen und Bargeld gefragt wird. Diese würden dann von abgeholt und in Sicherheit gebracht werden.

In keinem der Fälle kam es zu einem Schaden: Alle Angerufenen reagierten vorbildlich und ließen sich nicht auf etwaige Forderungen ein, sondern informierten die richtige Polizei.

Das rät die richtige Polizei in solchen Fällen

Bei ähnlichen Anrufen rät daher die Polizei: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und notieren sich Telefonnummer und Namen- Gegen Sie niemals Auskunft über Vermögenswerte oder Bewohner des Hauses gegenüber Dritten. Rufen Sie nicht die angezeigte Nummer über die Rückwahltaste an, sondern wählen Sie selbstständig die Telefonnummer ihrer zuständigen Polizeidienststelle oder des Notrufes. Informieren Sie Ihre Familienangehörige oder Vertrauenspersonen, damit diese Sie unterstützen können- Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in die Wohnung Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de (pol)

