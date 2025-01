Falscher Bankmitarbeiter zockt jungen Mann ab

Ein 24-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Dillingen wurde am Dienstagnachmittag Opfer eines Betruges. Ein bisher unbekannter Betrüger nahm mit dem 24-Jährigen telefonischen Kontakt auf und gab sich als vermeintlicher Bankangestellter aus. Der Unbekannte wies den Mann an, mehrere TAN-Nummern zu bestätigen. Als Vorwand gab der Unbekannte die Beseitigung einer angeblichen Störung an. Nachdem der 24-Jährige die TAN-Nummern bestätigt hatte, stellte er nach dem Telefonat die Abbuchung eines dreistelligen Betrags auf seinem Konto fest. Wie sich herausstellte, war der Landkreisbürger einem Betrug aufgesessen. Er erstattete Anzeige bei der Polizei Dillingen. (AZ)

