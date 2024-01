Fasching im Kreis Dillingen zeigt, wie Ehrenamt funktioniert

Der Landkreis Dillingen ist eine Faschingshochburg. Eine Veranstaltung jagt die andere. Dabei ist vor allem der Einsatz der vielen Akteure beeindruckend.

Jeder kümmert sich nur noch um die eigenen Bedürfnisse. Das Interesse an den Mitmenschen nimmt immer mehr ab. Viele Vereine, die sich Jahrzehnte lang keine Gedanken um Nachwuchssorgen machen mussten, stehen vor dem Aus. Klingt dramatisch? Stimmt, aber in vielen Regionen trifft das zu, anders formuliert: Spätestens seit der Corona-Krise hat sich unser Leben verändert. Hinzu kommen ständig steigende Lebensunterhaltskosten in allen Bereichen. Die Folgen von Krieg und Flüchtlingskrisen bestimmen unseren Alltag. Die Stimmung, gerade derzeit, ist gedrückt und so mancher verliert schneller die Nerven als üblich - so zumindest der Eindruck an manchen Tagen.

Von Hofball bis Kinderball: Events im Landkreis Dillingen

Das zeigen etwa die anhaltenden Bauernstreiks. Trotz friedlicher und ordentlich ablaufender Demonstrationen kochen die Emotionen hoch, die Meinungen gehen teils stark auseinander. Auch bei uns im Landkreis Dillingen. Freilich kann das nicht pauschalisiert werden und glücklicherweise funktioniert vor allem das Vereinsleben bei uns hervorragend. Immer schon. Bestes Beispiel dafür sind die Faschingsgesellschaften. Sie bestimmen derzeit das Geschehen, an jedem Wochenende finden unzählige Veranstaltungen statt. Von Umzug, Hofball bis Prunksitzung oder Kinderball - jedes Event braucht wahnsinnig viel Vorarbeit, Organisation und vor allem Helfer und Helferinnen.

60 Bilder Die besten Fotos vom Hofball in Höchstädt Foto: Taisia Matwejew

Und genau das stimmt derzeit zuversichtlich. Denn das, was unsere Narren gemeinsam leisten und auf die Bühne bringen, ist gigantisch. Das funktioniert nur deshalb, weil die hunderten Ehrenamtlichen zusammenhalten, jeder anpackt, wo es geht, und keiner auf die Uhr schaut, wenn Hilfe gebraucht wird. Einer von ihnen ist der Höchstädter Richard Morath. Er ist seit 41 Jahren bei den Schlossfinken aktiv und da, wenn man ihn braucht - beinahe egal, wofür. Menschen wie Morath gibt es bei uns im Landkreis Dillingen in vielen Vereinen. Und wir brauchen sie, nicht nur im Fasching.

Lesen Sie dazu auch