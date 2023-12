Landkreis Dillingen

18:30 Uhr

Faschingsauftakt am Wochenende: Das sind die Hofbälle im Landkreis Dillingen

Die Faschingssaison geht in die heiße Phase: Am Wochenende findet bereits der erste Hofball statt, und zwar bei der Epponia. Unser Bild ist beim Hofball 2023 entstanden.

Plus Noch vor dem Jahreswechsel läutet die Epponia mit ihrem Hofball den Höhepunkt der Faschingssaison ein. Auch die anderen Gesellschaften lassen nicht lange auf sich warten.

Von Jonathan Mayer

Das festliche Weihnachtsessen ist noch gar nicht ganz verdaut, da startet die Faschingssaison schon in die heiße Phase. Bei der Epponia etwa laufen die Vorbereitungen einen Tag nach Weihnachten auf Hochtouren. Und das aus gutem Grund: Noch vor dem Jahreswechsel, nämlich am Samstag, 30. Dezember, steht bereits der Hofball bei der Eppisburger Faschingsgesellschaft an. Und damit der Auftakt für eine kurze, dafür spannende Saison.

Der Grund ist einfach erklärt: Die Saison geht dieses Jahr nur bis zum 14. Februar. Der 13. Januar war den Eppisburgern für ihren Auftakttermin zu spät, für 6. Januar war die Halle bereits belegt, sagt Vorsitzender Johannes Hörbrand. Also habe man beschlossen, noch im alten Jahr Hofball zu feiern. Für die 167 Aktiven der Epponia keine allzu große Herausforderung, wie Hörbrand stolz erzählt: "Wir kennen die Halle in- und auswendig." Ungewohnt sei es dennoch. Er könne sich erinnern, dass man einmal am 2. Januar den Hofball abgehalten habe. Aber so früh? Das habe der Vorsitzende, der beim Anruf am Mittwochvormittag mit allerlei Vorbereitungsarbeiten beschäftigt ist, noch nie erlebt. Karten gebe es übrigens keine mehr, sagt er. Gleich nach dem Vorverkauf waren alle weg.





