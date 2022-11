Landkreis Dillingen

11:11 Uhr

Faschingschef im Kreis Dillingen: "Wir Narren brauchen wieder Auslauf"

Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt auch im Kreis Dillingen wieder offiziell der Fasching.

Plus Nach zwei Jahren Zwangspause kann es am 11.11. um 11.11 Uhr wieder losgehen. Unsere Gesellschaften starten in die fünfte Jahreszeit. Das ist alles geplant.

Von Simone Fritzmeier

Zwei Jahre Corona, zwei Jahre kein Fasching. Hätten Sie sich das je vorstellen können?



Bernhard Veh: Absolut nicht. Die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg für Deutschland und die Welt ist über uns hereingebrochen. Die Auswirkungen gesundheitlich und jetzt auch wirtschaftlich bekommen wir ja gerade selbst alle massiv zu spüren. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir als Vorstandschaft der Schlossfinken nach dem Fasching 2020 zum Abschlussessen verabredet waren. Wir haben diskutiert, was da wohl auf uns zukommt. Eine Woche später wurde der erste Lockdown verhängt.

