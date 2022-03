Fast 12.000 Euro Schaden nach Unfall in Holzheim

Nach dem Unfall ist der Fahrer eines Transporters geflüchtet. Die Polizei Dillingen sucht auch in weiteren Fällen Zeugen.

Am Montag gegen 15 Uhr kam aus bislang ungeklärten Gründen der Fahrer eines VW-Transporters auf der Staatsstraße 2032 zwischen Fultenbach und Holzheim in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere Schilder. Dabei riss auch der Tank des Fahrzeugs auf und eine größere Menge Diesel lief ins Erdreich. Der Fahrer des Fahrzeugs ließ anschließend den Transporter an der Unfallstelle zurück und verließ die Unfallstelle, ohne die Polizei zu informieren. Durch die Straßenmeisterei wurde die Unfallstelle anschließend gereinigt und eine Notbeschilderung aufgestellt. Der Sachschaden wird mit 11.500 Euro angegeben.

BMW und Fiat beschädigt

Zwischen 7 und 15.30 Uhr wurde auf dem Parkplatz an der Pforte 2 in der Werner-von-Siemens-Straße in Dillingen ein grauer 3er-BMW am hinteren linken Radkasten angefahren und beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es zwischen 13 und 15.30 Uhr im Ortsteil Oberthürheim in der Ulrich-von-Thürheim-Straße auf Höhe der 30er-Hausnummern.

Dort wurde der rechte Außenspiegel eines geparkten Fiats angefahren. Außerdem wurde die rechte Fahrzeugseite verkratzt. Der Sachschaden wird mit 1500 Euro beziffert. Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

