Landkreis Dillingen

vor 17 Min.

FDP-Landeschef spricht in Dillingen: "Ein schäbiges Verhalten"

Plus Landeschef Martin Hagen kommt zum FDP-Neujahrsempfang nach Dillingen nicht als Prinz Harry. Er kritisiert die Bayerische Staatsregierung heftig.

Von Hans Gusbeth Artikel anhören Shape

Die Grenzen zwischen politischen Ansprachen und Büttenreden sind oft fließend, gerade in Wahlkampfzeiten. "Wenn bei Schwaben Weiß-Blau ausgeteilt wird, muss auch die FDP einstecken", twitterte FDP-Landeschef Martin Hagen nach der BR-Sendung, die von über einer Million Zuschauern und Zuschauerinnen gesehen wurde. Der Kabarettist Wolfgang Krebs hatte die FDP-Ambitionen auf Regierungsbeteiligung in Bayern durch den Kakao gezogen. Als Hagen vergangene Woche mit Gattin als Prinz Harry und Meghan in Veitshöchheim dabei war, sahen ihn gar 3,8 Millionen im TV bei "Fastnacht in Franken". Ganz so viele waren es am Sonntagnachmittag im Peng und Pane in Dillingen natürlich nicht. Doch Alois Jäger (Bezirksrat und Kreis-Chef) und die Bundestagsabgeordneten Max Funke-Kaiser sowie Stephan Thomae freuten sich offensichtlich so sehr über das Gedränge, dass sie immer wieder betonten, für einen Sonntagnachmittag hätten doch sehr viele Gäste zum FDP-Neujahrsempfang gefunden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen