Feiern Sie noch oder fasten Sie schon? So halten es Menschen aus der Region

Plus Für viele ist der Aschermittwoch der Start in die Fastenzeit. Manche verzichten auf Alkohol, andere auf Süßigkeiten. Aber wie hält man das 40 Tage lang durch?

Der Fasching ist vorbei, die Fastenzeit hat begonnen. Die Kostüme landen wieder im Schrank, süße Krapfen und Kamellen stehen auf der roten Liste. Bis Ostersonntag schränken sich ab jetzt viele ein - oder? Bernhard Veh lacht im ersten Moment laut auf und sagt: "Ja, fasten sollte man. Aber ich habe mir ehrlich gesagt noch nichts vorgenommen", so der Vorsitzende der Höchstädter Schlossfinken. Eine intensive Faschingszeit liegt hinter ihm und seinem Verein, ein "paar Dinge, die dem Körper guttun würden, wären jetzt sicher nicht schlecht", ergänzt er. Denn die fünfte Jahreszeit in dieser Saison sei ein voller Erfolg gewesen, alle Veranstaltungen seines Vereins ausgebucht. "Es war wie immer, als habe es nie eine Pandemie-Pause gegeben", sagt der Schlossfinken-Chef.