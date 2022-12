Feuerzangenbowle für Mitarbeitende in Altenheimen des Kreises Dillingen

Für die Beschäftigten der Pflegeheime hat sich der Lions Club Dillingen ein besonderes Geschenk überlegt. Damit soll auch ein Zeichen gesetzt werden.

Viel Zeit bleibt Gudrun Lohner nicht, als Siegfried Horn, der Präsident des Dillinger Lions Clubs, und Bernd Bley mit den 40 Flaschen Feuerzangenbowle bei der Senioreneinrichtung von Regens Wagner ankommen. Die Pflegekraft muss schnell wieder zur Frühstücksausgabe zurück, sie ist momentan allein. Doch die Freude über die Überraschung ist ihr dennoch deutlich anzusehen. Das ist das Ziel der Aktion: Den Mitarbeitenden der Altenheime im Landkreis eine Freude zu machen. Und ihnen vor allem "ein Zeichen der Wertschätzung geben", wie Horn und Bley betonen.

Pflegefachkraft Gudrun Lohne und Regens-Wagner-Dillingen-Gesamtleiter Stefan Leser (rechts) nahmen 40 Flaschen von Bernd Bley (links) und Lions-Präsident Siegfried Horn entgegen. Foto: Sabine Remiger

Normalerweise gibt es vor Weihnachten Kinonachmittage für die Senioren

Normalerweise veranstalten die Lions immer vor Weihnachten Kinonachmittage für die Seniorinnen und Senioren. Bei der Planung von Horns Präsidentenjahr im Frühling war aber noch nicht abzusehen, wie sich das Pandemiegeschehen entwickeln würde. Eine Alternative musste her. "Die Feuerzangenbowle machen wir bereits seit zehn Jahren auf dem Dillinger Christkindlesmarkt", erklärt Horn. Wolfgang Fink, ebenfalls Teil des Vorstandes, bringt die Idee bei der Jahresplanung vor. Dieses Jahr sollen die Mitarbeitenden von der Aktion profitieren. "Da wussten wir noch nicht, dass es so viele Flaschen werden", lacht Horn.

Auch im Pflegeheim der Lauinger Hospitalstiftung waren die Lions. Wolfang Fink und Bernd Bley (von links) überreichten die Flaschen an Heimleiterin Susanne Straub. Foto: Lions Club

Mehr als 1000 Flaschen werden befüllt

Am Ende werden es 1063 Flaschen. Allein in der Elisabethenstiftung seien es 260 gewesen, erzählt Bley. Mehrere Wochen kochen die Lions die Bowle, alles muss lebensmittelgerecht vonstattengehen. Auch die Altenheime müssen angeschrieben werden, einige sogar zweimal. "Manche haben wohl gedacht: Will der mich veräppeln?", erinnert sich Horn. Doch alle Rückmeldungen, die er bekommt, sind positiv: "Mit so viel Begeisterung haben wir nicht gerechnet", gibt der Präsident zu. Aus einer Einrichtung etwa heißt es, das Signal, dass sie nicht in Vergessenheit geraten seien, sei für die Mitarbeitenden besonders wertvoll. Auch in einer anderen Mail wird betont, wie schön es sei, dass der Lions Club die anstrengende Tätigkeit während der Pandemie wertschätze.

Auch im Benevit-Heim Schlossblick in Syrgenstein waren die Lions. Wolfgang Fink (links) übergibt die Flaschen an Leiter Nermin Hodzic. Foto: Lions Club

Im privaten Seniorenheim Lipp in Höchstädt freuen sich eine Pflegerin und die Inhaberin Susanne Lipp über die Flaschen, überbracht von Siegfried Horn und Bernd Bley. Foto: Lions Club

Genau dies sei die Absicht der gemeinnützigen Organisation, so Horn: "Es ist wichtig, dass die Mitarbeitenden allgemeine Anerkennung bekommen." Die Lions möchten Danke sagen und Wertschätzung für die tolle Leistung zeigen. "Das Klatschen auf den Balkonen war zwar eine coole Aktion, aber mittlerweile geht die Anerkennung wieder unter", bedauert Horn. Er erzählt, dass in einem Altenheim 70 Betten frei sind, weil es nicht genügend Personal gibt. "Das ist schon traurig". Jeder habe ein Schicksal in der Familie, das mit Pflegeaufwand verbunden ist. Die Arbeit der Fachkräfte in den Altenheimen könne man deshalb "nicht genug wertschätzen."

Die Heimleiterin des Benevit-Haus Egaublick in Wittislingen, Sandra Soultan, bekam die Flaschen von Wolfgang Fink (links) und Bernd Brey überreicht. Foto: Lions Club

Siegfried Horn, Heimleiterin Christine Lipp, Bernd Bley und eine Pflegerin (von links) bei der Übergabe in St. Florian Höchstädt. Foto: Lions Club

Pflegekräfte freuen sich über das Zeichen der Wertschätzung

Wie sehr die Aktion die Pflegekräfte berührt, weiß Anja Schweyer von "Pro Seniore" in Bissingen zu berichten. "Wir waren alle hellauf begeistert." Auch Simone Böhm, Assistentin der Heimleitung, bestätigt: "Wir haben uns alle wahnsinnig gefreut." Um das zu zeigen, machen einige Mitarbeitende extra ein Foto, in dem sie mit den Bowlen ein Herz bilden. Die Anerkennung von außen sei toll, sagt sie weiter und bestätigt Horns Einschätzung: "Wir werden wieder weniger gesehen." Zwar seien die Arbeitsbedingungen durch neue Tarifverträge besser geworden, der Beruf der Pflegefachkraft sei aber in der Allgemeinheit weiterhin nicht hoch angesehen. "Dabei geht man jeden Abend mit dem Gefühl heim, etwas Gutes getan zu haben." Viel Anerkennung erhalten die Mitarbeitenden von den Bewohnerinnen und Bewohnern selbst. Selbst Quereinsteiger nehme Schweyer immer gern, man könne sich gern bei ihr melden.

Im "Pro Seniore" Bissingen bedanken sich die Mitarbeitenden unter der Leitung von Anja Schweyer (unten) herzlich beim Lions Club für die Aktion. Foto: Lions Club

Im Heilig-Geist-Stift Dillingen überbrachte Wolfgang Fink die Flaschen an Pflegedienstleitung Alia Schander, stellvertretende Heimleiterin Marina Bolenbach und Heimleiter Siegfried Huber (von links). Foto: Lions Club

Sabine Remiger, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei Regens Wagner, erzählt ebenfalls von der großen Freude des Personals. Sie bestätigt die akute Situation in Pflegeeinrichtungen: "Es ist schade, dass man nicht mehr Leute findet." Als sie Gudrun Lohner allein bei der Essensausgabe gesehen hat, sei sie selbst erschrocken. Sie berichtet auch von einem Gespräch mit der Pflegefachkraft nach der Übergabe. Diese habe ihr gesagt, dass sie mit einer solchen Aktion nicht gerechnet habe, denn "in der heutigen Zeigt bekommt man ja nichts mehr."

Auch Horn bestätigt: "Das Geschenk ist vor allem ein Symbol, dass die Pflegefachkräfte von der Allgemeinheit etwas geschenkt bekommen." Nach all den vielen positiven Rückmeldungen zieht er ein Fazit: "Es ist ein gutes Gefühl, da hat sich der Aufwand wirklich gelohnt."

Im Haus der Senioren Gundelfingen nahmen die stellvertretende Heimleiterin Sarai Schirm und Heimleiter Markus Moll (rechts) die Flaschen von Wolfgang Fink entgegen. Foto: Lions Club