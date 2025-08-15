Fliegen, lauschen, schauen: Was am Wochenende im Kreis Dillingen geboten ist

Am Wochenende, also am 16. und 17. August, gibt es im Kreis Dillingen einiges zu erleben. Wer nicht nur am Badesee liegen und Eisessen will, der kann von Konzert bis Kino vieles unternehmen. Ein Überblick über die Veranstaltungstermine am Wochenende:

Kino drinnen und draußen: Wer von der Sonne schon genug hat, zumindest am eigenen Körper, der kann sich im Kino in Dillingen zumindest von der Filmsonne des Wilden Westens bestrahlen lassen. Kürzlich kam der neue Film von Michael „Bully“ Herbig in die Kinos. Der Nachfolger von „Der Schuh des Manitu“ dürfte von einigen Fans sehnsüchtig erwartet worden sein. Nun schippert also das „Kanu des Manitu“ über die Leinwand. Vorstellungen gibt es in Dillingen das gesamte Wochenende über zu mehreren Startzeiten.

Wer lieber draußen schaut, kann dies in Wertingen beim Kino-Open-Air tun. Dort gibt es am Samstag und Sonntag zwei, beziehungsweise drei, Vorstellungen unter freiem Himmel und in schöner Schlosskulisse.

Orgel, Violine und Co.: Konzerte am Wochenende im Kreis Dillingen: Der Dillinger Orgelsommer geht in die nächste Runde. Am Samstag, 16. August, gibt Carlos Paterson aus Valencia ein Gastkonzert in der Dillinger Basilika. Er spielt unter anderem Werke von spanischen Komponisten. Beginn ist um 11.15 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro.

Mit Musik in den Nachmittag starten kann man im Kulturgewächshaus Birkenried. Dort gibt es am Samstag Live-Musik von der italienischstämmigen Künstlerin Sandra DellAnna. Der Eintritt ist frei, der Hut geht herum. Beginn ist um 14 Uhr.

Flugplatzfest in Gundelfingen und Military-Treffen in Possenried

Militärtreffen und Flugplatzfest: Fans von großen Maschinen aller Art kommen bei diesen beiden Veranstaltungen auf ihre Kosten. Das Military-Treffen in Possenried ist bereits am Freitag gestartet, geht aber übers ganze Wochenende. Dort treffen sich Fans von alten Militärfahrzeugen. Auch Besucher sind willkommen. Bei gutem Wetter findet am Samstag, 16. August, am frühen Nachmittag eine Ausfahrt statt. Ansonsten gibt es Musik und reichlich zu Essen.

In die Lüfte geht es in Gundelfingen. Beim Flugplatzfest gibt es Rundflüge und Flugzeuge zu bestaunen. Organisiert wird die Feier am Wochenende vom Luftsportverein Gundelfingen. Los geht es am Samstag ab 14 Uhr. An beiden Tagen gibt es Essen und Getränke, der Eintritt aufs Gelände am Äußeren Auweg ist frei. Der LSV Gundelfingen hat zum Fest zahlreiche befreundete Luftsportvereine aus nah und fern eingeladen. Daher gibt es viele Maschinen, alt und neu, zu sehen.