Landkreis Dillingen

vor 46 Min.

Flüchtlingshelfer: "Ohne Ehrenamtliche würde der Laden zusammenbrechen"

Plus Die Zahl der Schutzsuchenden im Kreis Dillingen steigt – gleichzeitig werden die Helfer immer weniger. Wie steht es um neue Unterkünfte bei uns?

Von Christina Brummer

Gut drei Wochen ist es jetzt her, da sich das Landratsamt mit einer eindringlichen Bitte an die Rathauschefs gewandt hat. Es ging um die Suche nach Wohnraum, nach Flächen, auf denen man Geflüchtete unterbringen kann. Ein zweites Zelt für Geflüchtete könnte demnächst nötig sein, so Landrat Markus Müller, der auch die Ankündigung im Gepäck hatte, dass nun bald 30 Menschen pro Woche hier ankommen könnten. Wie ist die Lage aktuell und wie steht es um die Hilfe, die zu einem Großteil auf den Schultern von Ehrenamtlichen lastet?

Alle Gemeinden im Kreis Dillingen sollen nach geeignetem Wohnraum – oder einem Stellplatz für ein weiteres Zelt – suchen. Das war die Ansage Ende Juli, kurz nachdem dem Landkreis von der Regierung von Schwaben eröffnet worden war, dass mehr Menschen in kürzerer Zeit in die Region kommen könnten. Was ist seither passiert? Kommende Woche sollen sechs Geflüchtete in Wertingen ankommen, so das Landratsamt. Was die Stellplätze angehe, seien "nur vereinzelt potentielle" Orte genannt worden, die zunächst geprüft werden müssten. In Dillingen leben rund 990 Geflüchtete, überdurchschnittlich mehr als in anderen Kommunen, teilt Sprecher Jan Koenen auf die Frage hin mit, ob nun auch in der Kreisstadt neue Unterkünfte gesucht werden. Koenen sagt, dass es aufgrund der aktuellen Belegung schon in der Vergangenheit keine Grundstücke von der Stadt vorgeschlagen worden seien. "Ebenso wenig kann dies vor dem oben geschilderten Hintergrund nun erfolgen." Zudem seien die Helfer bereits an der Belastungsgrenze.

