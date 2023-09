Folgen Sie der Heimatzeitung auf Instagram!

Unsere besten Geschichten neu erzählt, Einblicke in den Redaktionsalltag und Live-Nachrichten aus der Region: Das alles finden Sie auf unserem neuen Social-Media-Kanal.

Sie wollten immer schon wissen, wie eigentlich die Aussicht vom Lauinger Schimmelturm ist? Haben aber keine Lust, die 54 Meter bis zur Kirchturmspitze selbst hinaufzusteigen? Wir haben da einen Vorschlag: Unsere Redaktion nimmt ihnen den mühsamen Aufstieg ab und nimmt Sie in einem Video mit auf den höchsten Punkt von Lauingens Wahrzeichen. Das klingt schon besser? Dann folgen Sie dem neuen Instagram-Kanal unserer Zeitung! Wir zeigen Ihnen dort ab sofort unsere Region aus einem ganz neuen Blickwinkel: Zahlreiche Stories, Fotos und Einblicke in unseren Arbeitsalltag warten auf Sie!

Folgen Sie der Zeitungsseite online

Von der Praktikantin bis zum Redaktionsleiter: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nehmen Sie mit auf ihre spannendsten Termine im Landkreis Dillingen. In unseren Instagram-Stories berichten wir live vor Ort von Festen, Messen und den wichtigsten Veranstaltungen aus der Region. Skurriles aus dem Landkreis, die schönsten Fotos unserer Follower und unsere besten Geschichten neu erzählt: Das alles erwartet Sie auf unserem neuen Insta-Account.

Und so einfach geht es: Die Instagram-App auf dem Handy öffnen, im Suchfenster donau_zeitung eingeben und bei unserem Profil mit dem blauen Logo auf „Folgen“ klicken. So verpassen Sie in Zukunft keinen unserer Posts, Stories oder Reels. Alternativ kommen Sie auch über den QR-Code zu unserem Account: Einfach einscannen und dem Link folgen.

Auch die Landtagswahl anders erzählen

Das neue Angebot ist selbstverständlich kostenlos. Zur bevorstehenden Landtagswahl stellen wir Ihnen etwa die Direktkandidaten in einem kurzen Video-Interview vor. Wir werden die Direktkandidaten zum Beispiel fragen, welche Projekte sie im Landkreis eigentlich als Erstes umsetzen wollen und auf welches Wahlergebnis sie hoffen. Damit Sie die Politiker noch mal hautnah erleben und sich ein eigenes Bild für die Entscheidung an der Wahlurne machen können.

Für Sie als Nutzerinnen und Nutzer lautet das Motto: Kommentieren, Liken und Teilen was das Zeug hält. Schreiben Sie uns auf Instagram einfach eine kurze Nachricht und erzählen Sie uns, was Ihnen unter den Nägeln brennt. Wir freuen uns über Ihre Geschichten, Fragen und Ideen.